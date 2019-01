Review: Tales of Vesperia Definitive Edition

Het rollenspel Tales of Vesperia snijdt beide onderwerpen aan met als setting een magische middeleeuwse wereld. De game uit 2008 krijgt komt nu opnieuw uit in opgepoetste vorm en neemt spelers tientallen uren mee op avontuur, maar vertoont daarbij wel wat tekenen van veroudering.

Wat is het?

Tales of Vesperia is een rollenspel (RPG) die zich afspeelt in de fictieve wereld Terca Lumireis. In deze soort (magische) middeleeuwse wereld is de mensheid opgedeeld in verschillende klassen. De lagere klasse, de middenklasse en de hogere klasse. Rijk of arm, iedereen gebruikt Blastia, de magische variant van Duracell batterijen met oneindige energie, om hun dagelijkse leven van gemakken te voorzien. Zo wordt Blastia ingezet om straatverlichting te bedienen en om de waterdruk van de fontein te regelen. De energiebron voorziet de bewoonde gebieden daarnaast van een schild dat monsters buiten de deur houdt. Kortom: Blastia is van levensbelang.

Op een dag blijkt dat iemand de Blastia kernen gestolen heeft met als gevolg dat diverse vijanden de steden binnendringen, er geen verlichting meer is en de eerder genoemde fontein overstroomt. Op dat moment besluit Yuri, een jonge bodyguard, op zoek te gaan naar de dief. Wat hij niet weet is dat hij de eerste stappen zet in een enorm avontuur met een ijzersterk verhaal dat hem de hele wereld over zal sturen. Voor spelers betekent dit het begin van een magische reis die minimaal 40 uur zal duren, waarin de meest uiteenlopende locaties bezocht worden.

Onderweg komen spelers in verschillende dorpen terecht waar met mensen gepraat, gewinkeld en overnacht kan worden. Gaandeweg zullen spelers niet alleen met Yuri onder de knoppen hebben. De vrienden die Yuri onderweg maakt kunnen ook bestuurd worden. Ieder karakter heeft zijn of haar unieke vaardigheden. Zo blinkt Yuri uit in aanvallen met een zwaard, terwijl Estellise, een prinses die Yuri vergezelt, juist indruk maakt met magische krachten.

Is het wat?

Dit levert een gemêleerd gezelschap op dat deelneemt aan het magische avontuur. Zoals ook in fantasiefilms als The Lord of the Rings gaat deze magische reis niet over rozen. Om voortgang te boeken moet er gevochten worden met de meest uiteenlopende wezens zoals roedels wolven, robots, levende planten en zelfs enorme draken. Hoewel het reizende gezelschap uiteindelijk uit negen karakters bestaat, kan er telkens slechts een viertal vechten. Dit levert een tactisch element op in het spel, waarbij de juiste karakters voor ieder gevecht gekozen moeten worden. Elke vijand heeft namelijk zijn eigen sterke en zwakke plekken.

Het tactische element is bijzonder goed uitgewerkt in Tales of Vesperia. Het spel kent een actief vechtsysteem, waarin spelers zelf aanvallen kunnen uitvoeren en rond kunnen lopen, terwijl vijanden dit ook doen. Jammer genoeg komen bij het vechten wel de grootste minpunten van het spel naar voren, namelijk het beknopte menu en de soms haperende besturing. Het eenvoudige menu en de beknopte aanvalsmogelijkheden leveren niet de diepgang die hedendaagse spellen bieden. Tales of Vesperia voelt op dit gebied incompleet en zelfs een beetje verouderd aan en dat is jammer.

Op alle andere gebieden is dit een van de beste delen uit de franchise, ongeacht het feit dat de originele game al ruim tien jaar geleden uitkwam. Zo word je tijdens de filmpjes die de game rijk is nogal eens verrast door de vernieuwde grafische pracht. Vaak krijgt dit soort games een opfrisbeurt die vergelijkbaar is met een auto die door de wasstraat gereden wordt. Ontwikkelaar Bandai Namco heeft deze game ook door de wasstraat gereden en heeft daarnaast het nodige aan de game toegevoegd. Zo zijn er twee nieuwe karakters toegevoegd, nieuwe minigames beschikbaar en verbeterde (en nieuwe) filmpjes om van te genieten. Dit zorgt ervoor Tales of Vesperia als een nieuw gelakte auto aanvoelt. Eentje die zowel voor spelers van de originele game als voor nieuwkomers aantrekkelijk is. De keuze om met de originele Japanse stemmen of met (sterk uitgevoerde) Engelse stemmen te spelen is daarbij een groot voordeel.

Plus- en minpunten

+ Grafisch compleet vernieuwd

+ Nieuwe karakters en andere elementen

+ Urenlang spelplezier met een interessant verhaal

- Besturing werkt niet altijd mee

- Het beknopte menu voelt wat verouderd

Conclusie

Tales of Vesperia is door het goede oppoetswerk van Bandai Namco audiovisueel na tien jaar nog steeds een goede game. Het ijzersterke verhaal weet urenlang te vermaken en de wereld waarin je terecht komt is betoverend en divers waardoor je wil blijven spelen. Jammer genoeg is niet alles aan de game vernieuwd. De menu’s en de besturing zijn zoals vaak bij dit soort projecten een ondergeschoven kindje en komen duidelijk uit een ander tijdperk.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl