Civilization VI review

Langzaam wordt hij machtiger en machtiger door stad na stad toe te eigenen. Op alles moet zijn naam worden gezet. Met Civilization VI voor de Nintendo Switch zul je uren steken in het veroveren van rijken, al raak je wel snel verdwaald in alle opties.

Wat is het?

In Civilization VI voor de Nintendo Switch kruip je in de huid van één van de grootste leiders uit de wereldgeschiedenis. Niets is te gek wanneer je enorme legers bouwt die bedoeld zijn om de grootste angsten van de rivaliserende steden uit te laten komen. Omliggende gebieden worden bang wanneer je met je sterke troepen langs de grenzen van hun steden komt te staan. “Ik wil je verzoeken om je legers weg te halen”, wordt de eerste keer nog lieflijk gevraagd. Natuurlijk wil je die troepen met alle liefde bij de grenzen weghalen. Maar wel pas nadat je een stad hebt overgenomen.

Civilization VI is een spel waarbij spelers om de beurt hun troepen allemaal één actie mogen laten uitvoeren. In dit zogeheten turn-based strategiespel plaats je steden en beweeg jij je troepen over een enorm veld. Eerder zonderden al duizenden mensen zich af om dit spel achter hun computer te kunnen spelen. In online potjes lieten ze zien dat ze elkaars grootste nachtmerrie konden zijn en in staat waren om enorme legers met de grond gelijk te maken. Op de Switch is dit hele online gebeuren afwezig, maar toch valt er met deze uitgeklede (en daardoor wat toegankelijkere) versie veel land te veroveren. Voor je het weet krijg je al net zoveel grootheidswaanzin als Alexander de Grote.

Is het wat?

Ondanks dat dit spel ‘Civilization voor Dummies’ is vergeleken met het bronmateriaal op PC, blijft het ingewikkeld ogen. Je moet flink tactisch zijn aangelegd. Met zwetende handen zul je regelmatig op zoek zijn naar waar in de menu’s nu eigenlijk mogelijk is wat jij voor ogen hebt. Het spel is ingewikkeld en daardoor duurt het uren voor je echt pas een beetje een idee hebt wat je nu eigenlijk aan het doen bent. Voordat je in de tutorial je eerste vijand onder de voet weet te lopen, ben je al ruim anderhalf tot twee uur verder. Met de nasmaak van een toffe overwinning nog in je mond, proef je in je eerste echte spel het zure verlies wanneer barbaren je van de kaart vegen.

Je moet veel geduld hebben om je weg te vinden in dit spel. Civilization VI is niet een spel dat je even snel tussendoor speelt. Zelfs niet op de Nintendo Switch, die regelmatig mee wordt genomen om saaie bus- of treinreizen te doden. De echte voldoening begint pas wanneer je speelsessies van meer dan een uur inlast en met een lach op je gezicht toekijkt hoe jouw rijk steeds groter wordt. Met de Nintendo Switch in de hand word je dan een wereldleider die geschiedenis schrijft. Zo kun je op pad met Alexander de Grote of kun je bijvoorbeeld proberen om Polen te beschermen tegen indringers. Ook word je met harde hand leider door Australië, Perzië en Macedonië te bezetten.

De besturing van dit klassieke landje innemen is gelukkig wel binnen een mum van in de vingers te krijgen. Vlekkeloos scroll je op een gegeven moment je door de grote hoeveelheid menu-opties. Soms werkt het wat stroef om via je Joy-Cons alle opties één voor één af te moeten gaan, maar dit went wel. Mocht je het echt niks vinden dan kun je het spel nog altijd op het kleine Switch-scherm spelen en gewoon het touchscreen gebruiken om je mannen naar de overwinning te commanderen. In ieder geval is de Switch-versie prima geschikt om daarmee languit op de bank mee te liggen gamen. In de praktijk zal dat weinig gebeuren. Elke keer wanneer je die knoppen indrukt krijg je een adrenalinekick omdat je weer een stukje land kan toe-eigenen.

Plus & Min

+ Veel wereldleiders

+ Goed naar een console vertaald

+ Uren aan verslavende gameplay

- Uitgeklede variant van de PC-versie

- Enkel om in je eentje te ervaren

- Minder geschikt voor korte speelsessies

Conclusie

Met Civilization VI voel je goed hoe het is om in de huid te kruipen van de grootste wereldleiders. Je speelt niet alleen als Alexander de Grote, langzaam ga jij je als speler je ook als Alexander de Grote voelen. Je begint klein, maar leert gaandeweg steeds meer over het spel. Je kennis neemt toe en voor je het weet word je hebberig. Al je buren bombardeer je tot vrienden om ze, als ze niet opletten, een mes in de rug te steken. Als je de grote hoeveelheid tijd kunt vinden om dit spel helemaal te leren kennen, dan is met Civilization VI al snel een enorme verslaving gecreëerd.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl