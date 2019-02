Droom fans komt uit op Final Fantasy Fan Fest

Als kers op de taart kregen fans de kans om de ontwikkelaars van het Japanse openwereld spel te ontmoeten, die als helden onthaald werden op het Final Fantasy Fan Fest in de Grande Halle de La Villette in de Franse hoofdstad.

De lead ontwikkelaars van Final Fantasy XIV en rechts hun twee officiële vertalers

Voor Tom (29) uit België was het zijn allereerste Fan Fest. „Ik wilde al naar het vorige evenement in Frankfurt, maar die tickets waren zó snel uitverkocht!” Hij legde ruim 150 euro neer voor dit tweedaagse evenement, met name om het laatste nieuws te horen van Naoki Yoshida, de director en producer van het spel, die hij erg grappig en charismatisch vindt. „Je kunt het van geen betere persoon horen.”

Tom (29) uit België woont zijn eerste Fan Fest bij Ⓒ De Telegraaf

Yoshida stak af met de nieuws over de Shadowbringers-uitbreiding, waarin de ’strijders van het licht’ – de spelers zelf – overlopen naar de duisternis. De uitbreiding komt op 2 juli 2019 uit en voegt onder andere de nieuwe gevechtsklasse Gunbreaker toe, nieuwe gebieden en het maximale level wordt van 70 naar 80 getild.

Vervolgens verspreidden de fans zich door de Grande Halle om met cosplayers op de foto te gaan, exclusieve uitdagingen aan te gaan op blazende computers en handtekeningen te scoren van de ontwikkelaars. Voor zo’n heilige handtekening sta je bijna een uur voor in de rij, „maar het is het waard”, vindt Tom.

De cosplayers, die veelal maanden tijd en honderden euro’s in hun kostuum steken, werden in het zonnetje gezet op het podium tijdens de cosplaywedstrijd. Nina, een jongedame uit Rusland, won de wedstrijd met haar portrettering van Kuribu, een personage uit de trailer van Shadowbringers. „Ik ben vooral heel trots dat ik het af heb gekregen”, zei ze na de wedstrijd. „Ik wilde eigenlijk een andere cosplay maken, maar toen ik de nieuwe trailer zag was ik helemaal verkocht.” Ze maakte het kostuum binnen twee maanden zonder eerdere ervaring met het maken van een harnas. „Je wilt niet weten hoeveel geld ik er in heb gestoken, daar ga je van huilen!” voegde ze lacherig toe.

Nina uit Rusland wint de cosplaywedstrijd Ⓒ De Telegraaf

De 23-jarige Daniël uit Italië kwam samen met zijn vrienden Felix (26) en Ann-Elizabeth (27) uit Noorwegen. Zij waren zo onder de indruk van de editie in Frankfurt dat ze deze kans niet lieten schieten. „We zijn grote fans van het spel en het is een geweldige manier om anderen te leren kennen”, aldus Daniël, die vooral van de sfeer op het evenement genoot.

„Ik vind vooral de community van Final Fantasy XIV erg fijn”, meende Ann-Elizabeth. „Ze zijn veel minder ’toxic’ dan in de meeste online games en veroordelen je niet omdat je een vrouw bent die videogames speelt.” Haar partner Felix kwam vooral voor de in-game uitdagingen die exclusief op Fan Fest zijn, maar had ook een geheime agenda.

Van links naar rechts: Ann-Elizabeth (27), Felix (26) en Daniël (23) Ⓒ De Telegraaf

Dat Parijs de stad van de liefde is weten Felix en Ann-Elizabeth nu maar al te goed. Ze stonden klaar voor de fotograaf die de bezoekers vastlegde toen Felix plots op één knie zakte. Omringd door hun vrienden volgde er een huwelijksaanzoek. Verrast en dolblij stemde Ann-Elizabeth in. „Ik weet dat ze van Parijs houdt en Final Fantasy is haar favoriete franchise, dus ik kon me geen beter moment voorstellen”, aldus Felix.

Voor Ann-Elizabeth kwamen al haar fantasieën uit toen Felix door de knieën ging. Ⓒ De Telegraaf

Het weekend werd afgesloten met een concert van de rockband The Primals. Deze band maakte de muziek die je tijdens de gevechten met eindbazen in het spel hoort. De groep wordt geleid door de sound director van het spel, Masayoshi Soken, met als lead zanger Michael-Christopher Koji Fox. Dit bleek een unieke en vrij grappige ervaring gezien Fox het hele weekend als vertaler fungeerde voor de Japanse gameontwikkelaars, overkomend als een kalme man. En het was deze man die op het podium compleet los ging en een verbazingwekkend sterke zangstem liet horen.

En zo was ook deze Final Fantasy Fan Fest een geslaagde editie voor de fans. De volgende vindt plaats in Tokyo eind maart, waar ze ofwel fysiek bij kunnen zijn ofwel de online livestream van kunnen volgen. En daarna? Daarna is het tijd voor die nieuwe Shadowbringers-uitbreiding, die ze samen met hun vrienden willen verkennen.