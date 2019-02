New Super Mario Bros. U Deluxe Review

Onze besnorde loodgieter Mario moet opnieuw de held van de dag worden. Zo krijgen we een avontuur voorgeschoteld dat onwijs gaaf is om te spelen, maar iedereen al wel kent.

Wat is het?

New Super Mario Bros. U Deluxe is de bekende Mario-formule in een wat netter pakje. Net als op de Wii U ren je ook deze keer met maximaal vier vrienden door een knotsgek level om onderweg op het hoofd van vijanden te springen, blokjes kapot te springen, munten te verzamelen en uiteindelijk een level af te sluiten door zo hoog mogelijk in een enorme vlaggenmast te springen. Een heleboel obstakels moeten het moeilijk maken om het einde van een level te halen. In tal van werelden krijg je verschillende uitdagingen voorgeschoteld om uiteindelijk naar de ware overwinning toe te werken: het moment dat Mario de prinses uit haar koude kooi bevrijdt en haar in zijn armen kan sluiten.

Dit nieuwe Mario avontuur laat je afvragen of Prinses Peach ondertussen niet honderden Toad-bodyguards aan had moeten nemen om een nieuwe ontvoering te voorkomen. In plaats daarvan wordt in deze Nintendo-titel exact hetzelfde koude kunstje herhaald als op de Nintendo Wii U. New Super Mario Bros. U Deluxe is een heruitgave van het klassieke avontuur. Net als bij Mario Kart 8 Deluxe en Donkey Kong Country Tropical Freeze, kan nu iedereen die de Wii U-versie van het spel heeft gemist, alsnog dit maffe Mario-avontuur op de bank of onderweg meemaken. Voor iedereen die al eerder heeft mogen proeven van dit avontuur, biedt de game verrassend veel van hetzelfde.

Om het spel toch wat vernieuwend te houden voor iedereen verblijdt Nintendo je met het meest complete pakket ooit. Zo kan je met dit spel ook nog een extra moeilijk avontuur tegemoet gaan door een avontuur zonder Mario aan te gaan. Zijn lompe en bange broer Luigi mag in de bijgeleverde heruitgave van New Super Luigi Bros. U de regie in handen nemen en eens aantonen dat hij geen held op sokken is. Luigi’s avontuur biedt lastigere nieuwe levels waarbij je regelmatig zult zweten om het einde van een level te halen. Gelukkig komt Nintendo je tegemoet door de makkelijkere personages Toadette en Nibbit aan de Mario-mix toe te voegen.

Is het wat?

Toadette, het roze vriendinnetje van de schattige Toad, laat je compleet wegsmelten. Dit toffe personage is voornamelijk interessant voor mensen die niet zo heel veel ervaring hebben met platformers. Ook Nibbit zorgt ervoor dat het spel vele malen toegankelijker wordt voor nieuwkomers. Voor dit paarse konijn maakt het niet uit hoeveel vijanden je raakt, want uiteindelijk doet het hem helemaal geen pijn. Dit is het perfecte personage om vooral de allerkleinsten ook met een grote grijns op het gezicht door het spel te laten huppelen. Voor de Mario-spelers met wat meer ervaring voelt Nibbit daarentegen aan alsof het complete spel voor je wordt gespeeld.

Nibbit is eigenlijk zo’n personage dat je aan de zwakste schakel tijdens de co-op geeft. Uiteindelijk leent dit fantastische avontuur zich het best voor een dol feestje op de bank. Met een grijns op je gezicht spring je per ongeluk op het hoofd van je medespeler, waardoor deze in een diep ravijn valt. Je wilt nog je excuses aanbieden, maar gelijktijdig wordt de doldwaze chaos compleet gemaakt omdat een andere speler per ongeluk een schildje tegen jouw hoofd aangooit. Terwijl het de bedoeling is om in het spel samen te werken, zal het regelmatig voorkomen dat je even om elkaar moet vloeken. Maar uiteindelijk maakt al die doldwaze ‘samenwerking’ het spel tienmaal leuker.

Dit is echt een spel die vriendschappen kan maken of breken. Zo moet je tijdens de game per level drie enorme munten verzamelen die soms op de meest bizarre plekken verstopt liggen. Het komt regelmatig voor dat zo’n munt zichtbaar is, maar je hem niet kunt bereiken zonder jezelf in een ravijn te laten donderen. De co-op haalt dan het slechtste (of beste) bij mensen naar boven. Voor je het weet word je door één van je vrienden opgetild en richting die munt gegooid. Je verliest een leven, vloekt even maar je hebt het weer geflikt. Die vriend pak je het volgende level wel weer terug.

Plus en min

+ Twee games voor de prijs van één

+ Breekt of maakt vriendschappen met co-op

+ Heel veel uren speelplezier

+ Erg toegankelijk voor onervaren spelers

- Nabbit maakt het spel te makkelijk

- Een herhaling van wat we al kennen

Conclusie

Met gemak kunnen jij en je vrienden je urenlang verliezen in de magische wereld van het Mushroom Kingdom. Alhoewel het je doel is om Prinses Peach uit de grijpgrage klauwen van de duistere schurk Bowser te redden, lijkt het er tijdens het spelen niet op dat je bijzonder veel haast hebt om direct richting het enorme kasteel van dit lelijke monster te stormen. Samen met je vrienden zul je regelmatig in de situatie terecht komen dat je een level eerst even opnieuw wilt doen om deze volledig uit te spelen. En daar heb je vrede mee, want Prinses Peach lijkt zich wel te vermaken zolang ze gezelschap heeft. Voor Wii U-bezitters voelt de ontvoering als een koud herhalingstrucje.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl