Resident Evil 2 Review

Nu is de game volledig opnieuw gemaakt met alle technologie van nu, wat voor weerzinwekkende beelden en een spannend avontuur zorgt dat misschien niet voor iedereen weggelegd is.

Wat is het?

Wanneer lijken tot leven komen kun je eigenlijk maar één ding doen: alles doen om te overleven. Dit is de situatie waarin Leon en Claire zich bevinden wanneer de stad Raccoon City bewzijkt aan een zombieplaag. Beiden komen ze in de stad aan met verschillende redenen; Leon begint zijn eerste dag als politieagent en Claire is op zoek naar haar vermiste broer Chris. Snel blijkt het dat de stad is overspoeld door zombies en andere verschrikkelijke wezens. Ze moeten heelhuids ontsnappen en erachter komen wat de oorzaak is van deze afgrijselijke plaag.

In de meeste games krijg je meestal een breed arsenaal aan wapens waarmee je vijanden te lijf gaat. In Resident Evil 2 is dat anders. Omdat dit een survival horrorgame is, krijg je maar beperkte middelen om te overleven. Je krijgt bij lange na niet genoeg kogels om alle vijanden te verslaan, die in grote getalen in de spelwereld rondlopen. Daarom moet je in deze game niet als Rambo alles neerschieten wat je ziet. In plaats daarvan moet je als een slinkse vos langs de zombies glippen en alleen wapens gebruiken als het écht niet anders kan.

Daarnaast heb je ook maar beperkte ruimte om wapens, geneesmiddelen, kogels en andere voorwerpen mee te nemen. Het valt nog mee wanneer je het alleen tegen gereanimeerde doden opneemt, hoewel dit later in de game verandert. Snel kom je gemuteerde monsters tegen die nog venijniger en sterker zijn dan de ‘normale’ zombies. Het hoogtepunt hiervan is de trenchcoat dragende Mr X, die je gedurende de game meedogenloos achtervolgt. Zelfs op plaatsen waar je dacht dat je eerder veilig was.

Is het wat?

Zombies zijn in de popcultuur op dit moment beter vertegenwoordigd dan ooit. De grootste valkuil is dat je dan denkt “Gatver, weer een zombie game”. Resident Evil 2 weet deze valkuil niet alleen maar te ontwijken, het doet dat met zo’n grote sprong dat het lijkt alsof die valkuil er nooit was. De vleesetende doden zijn in deze game namelijk enger dan ooit. Eén, twee, drie, vier of zelfs vijf schoten zijn niet genoeg om ze nogmaals naar het graf te sturen.

Daar bovenop komt nog het heerlijk bloederige papier waarmee deze game ingepakt is. Omdat de personages in de game scans zijn van echte mensen, zien ze er levensecht uit. De omgevingen zetten de sfeer perfect neer. Alles is raak: donkere verlaten straten, duistere onder water gelopen hallen en industriële riolen gevuld met rook. Samen met het huiveringwekkende geluid zet de game een sfeer neer die je meteen oncomfortabel maakt. Ook de vijanden zijn indrukwekkend goor met misschien wel de smerigste bloed-effecten die wij ooit gezien hebben.

Met deze drukkende atmosfeer is het grote nadeel dat de game niet voor iedereen weggelegd is. Dit heeft niets met de kwaliteit te maken. Het ligt vooral aan het feit dat de game heel intens en spannend is, niet geschikt om lekker te ontspannen. Als het wél je ding is kan je langer van de game genieten. Je speelt Resident Evil 2 in ongeveer 12 uur uit, maar meerdere keren uitspelen wordt aangemoedigd door de bonussen (zoals concepttekeningen en 3d modellen) en hogere moeilijkheidsgraden. Zowel eng als een uitdaging? Het kan!

Plus- en minpunten

Geweldige atmosfeer

Geluidstechnisch goed

Spannende gameplay

Vaak herspeelbaar

Eng (en daadoor niet voor iedereen weggelegd)

Conclusie

Resident Evil 2 is gebaseerd op een game van meer dan 20 jaar oud, al merk je dat totaal niet tijdens het spelen. De combinatie van de realistische graphics, bloeddorstige zombies en de beperkte middelen zorgen ervoor dat je eigenlijk nooit veilig bent. Vanaf het begin tot het einde zul je met gestokte adem op het puntje van je stoel zitten; precies wat een goede horrorgame met je moet doen.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl