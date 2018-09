Gamebedrijf vraagt aandacht voor dementie

Door een video van deze bijzondere momenten te delen op social media, maken ze vervolgens kan op een Tovertafel. Deze Tovertafel van Active Cues is een speelse zorginnovatie die interactieve spellen op de tafel projecteert met als doel om beweging en sociale interactie te stimuleren bij mensen in de latere fasen van dementie.

“In zorghuizen lijdt 90 procent van de bewoners met dementie aan apathie”, vertelt Hester Le Riche, die de Tovertafel bedacht tijdens haar promotieonderzoek aan de TU Delft. “Vaak vervelen zij zich, voelen ze zich eenzaam of staren ze maar wat voor zich uit. Met deze actie willen wij zoveel mogelijk mooie momenten creëren voor mensen met dementie, waarmee we die apathie doorbreken en ze juist even plezier en contact met anderen bezorgen.”

Het idee ontstond naar aanleiding van een ontroerende video op YouTube waarin te zien is hoe een jongen met zijn oma danst. De oude vrouw, die aan dementie lijdt, geniet zichtbaar van het moment. “Van zulke bijzondere momenten, hoe kort ze ook duren, kunnen er niet genoeg zijn”, zegt Le Riche. “Een dans is verbindend, brengt je in beweging en is persoonlijk en intiem. Daarom is de opdracht simpel: vraag iemand met dementie ten dans en maak er een korte video van, bijvoorbeeld met je telefoon.”

De actie van Active Cues start dus op 1 september in Nederland, België, Groot-Brittannië en Duitsland. In ieder land wordt een Tovertafel verloot. Deelnemers kunnen tot en met 17 september hun video plaatsen op de Facebook-pagina ‘Tovertafel by Active Cues’ of op Twitter met de hashtag #tovermoment. Op 21 september worden de winnaars bekend gemaakt.