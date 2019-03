Schilderij van Rembrandt tot leven gewekt

Aan het project werkten kunsthistorici van het Mauritshuis in Den Haag nauw samen met de makers van de app. Om het schilderij zo reëel mogelijk na te maken, zijn look-a-likes van de hoofdpersonen op het schilderij gekleed in kostuums uit de 17e eeuw en daarna gescand met een 3D scanner bestaande uit 600 spiegelreflexcamera’s.

Een screenshot uit de app. Ⓒ Foto: Mauritshuis

Daarnaast werd ook het oorspronkelijke theater ‘In de Waag’, waar dokter Tulp zijn anatomische les gaf, met een 3D scanner vastgelegd. Deze scans zijn vervolgens samengevoegd, waarna 3D artists de juiste kleuren, texturen en licht hebben geven aan de personen en de ruimte

Sinds de komst van ARKit en Arcore heeft vrijwel iedereen met een Apple of Android apparaat Augmented Reality (AR) beschikbaar. Deze techniek maakt het mogelijk om door middel van de camera de wereld te verrijken met virtuele holografische projecties.

Eerste opdracht

De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp was één van de eerste, belangrijke opdrachten voor de jonge Rembrandt. Het chirurgijnsgilde van Amsterdam vroeg hem de arts Nicolaes Tulp en enkele van zijn gildebroeders te portretteren. Tulp was sinds 1628 hoofddocent van dat gilde en in die functie verzorgde hij anatomische lessen in de Amsterdamse Waag.

Zo ziet het resultaat van de scan eruit. Ⓒ Foto: Mauritshuis

Het publiek kon een toegangskaartje kopen om te zien hoe een ter dood veroordeelde crimineel werd ontleed. Anatomische lessen waren zeer populair in een tijd waarin er hernieuwde belangstelling voor het menselijk lichaam was en duurden meerdere dagen.

,,Dit is een nieuwe moderne manier van naar kunst kijken, de schilderij beleving van de toekomst”, aldus Emily Gordenker, Directeur Mauritshuis. ,,Rembrandt was een vooruitstrevend schilder. Hij gebruikte nieuwe technieken om tot een nieuwe beeldtaal te komen. 350 jaar later laten we ons door hem inspireren. Met gebruik van Augmented Reality plaats je het anatomisch theater in je huiskamer of op straat, om er vervolgens via een poort naar binnen te lopen. Je bent zo getuige van de anatomische les van toen en kijkt als het ware mee over de schouder van Rembrandt. Zo begrijp je waarom hij bepaalde keuzes maakte en krijg je de context van de 17e eeuw mee.”

De app Rembrandt Reality is vanaf 12 maart voor iedereen gratis beschikbaar in de Apple App Store of de Google Play store.