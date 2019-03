Review: Jump Force

Hij gaat samen met tientallen andere bekende animepersonages de strijd aan tegen het kwaad in Jump Force, maar of dat voor een feest vol herkenning zorgt is nog maar de vraag.

Wat is het?

In Jump Force speel je met een zelfgemaakt personage samen met tientallen legendarische animehelden om een duister kwaad te verslaan dat van plan is om verschillende animewerelden samen te voegen. Aan jou de taak om daar een stokje voor te steken met Goku uit Dragonball, Luffy uit One Piece en Naruto uit de gelijknamige anime Naruto! Het is slechts een kleine greep uit een pantheon van meer dan 40 personages die bij fans van anime zeker in de smaak vallen.

Ieder personage heeft namelijk zijn of haar iconische aanvallen bekend uit de series waardoor het een feest van herkenning is voor een ieder die wel eens in zijn pyjama voor de televisie heeft gezeten op de vroege zaterdagochtend. Die aanvallen zijn ook wel nodig, want Jump Force is een vechtgame waarin je tegenstanders in elkaar moet beuken. Je moet precies te werk gaan met het kiezen van een aanval en snel zijn als de gesmeerde bliksem om je tegenstander voor te zijn.

Die tegenstander kan zowel de computer zijn, een vriend met wie je samen thuis op de bank speelt of iemand online. Die eerste optie is vooral goed om te oefenen in de gevechten, zodat je je goed kunt voorbereiden op gevechten die je tegen vrienden speelt. Wanneer je het vervolgens opneemt tegen vrienden kan een explosief potje steen, papier, schaar beginnen. De verschillende aanvallen hebben namelijk allemaal voor- en nadelen en aan jou de taak om de goede aanvallen op het juiste moment uit te voeren.

Is het wat?

Het vechten in Jump Force is dankzij het steen, papier, schaar-systeem dan ook gemakkelijk te leren en kan daardoor al snel voor zweethanden zorgen door de spanning. ‘Gelukkig’ heb je wel genoeg tijd om je handen weer schoon te maken, want de game wordt getergd door lange laadtijden die al snel voor irritatie zorgen. Voor elke vijf minuten dat de game aanstaat zit je de helft van de tijd naar een laadscherm te kijken. Wat niet helpt is dat je als speler alles wat je in de game wil doen, moet selecteren vanuit een tussenwereld die je laat rondrennen om iets te selecteren. Het is leuk bedacht, maar werkt voor geen meter en dat is zonde.

Het vechten steekt namelijk goed in elkaar, mits de framerate niet omlaag schiet en het spel bijna lijkt vast te lopen, en de spectaculaire speciale aanvallen geven je daadwerkelijk het gevoel alsof je naar een anime uit de oude doos zit te kijken. Voor een moment ben je weer even een kind dat vroeger naar Cartoon Network of Fox Kids keek. Het verhaal bevat namelijk alle elementen van een anime: alles is over de top en er zijn plotwendingen die je van een kilometer ziet aan komen. Je zou door het grote rooster vol bekende personages dan ook zeggen dat dit The Avengers van anime zou moeten zijn.

Qua omvang, status en diversiteit klopt dat zeker en daar mag ook best een applausje voor gegeven worden. Een staande ovatie is het alleen niet door de hoeveelheid mankementen. Niet alleen de eerder genoemde laadtijden zijn vervelend, ook kan de game opeens online de handdoek in de ring gooien vanwege onderhoud waardoor je progressie verliest. Verder zijn veel gezichten emotieloos, waardoor je maar moeilijk kunt meeleven met de personages. Wat dat betreft lijkt Jump Force qua kwaliteit eerder op de film Justice League: veel potentie, maar zwakjes uitgevoerd.

Plus- en Minpunten

Groot en iconisch rooster vol animehelden

Toegankelijk vechtsysteem

Verhaal is typisch anime…

...inclusief de eentonigheid

Lange wachttijden

Technisch ondermaats

Conclusie

Jump Force is een game vol technische mankementen die het moeilijk maken om van het spel te houden. Het vechten is namelijk gemakkelijk en snel op te pakken en kan zeker voor de nodige spanning zorgen. Je geduld wordt alleen wel getest aangezien de laadtijden tergend lang zijn, maar als je een fan bent van anime kijk je daar doorheen terwijl je het verhaal aan het spelen bent. Dat is ondanks de vele problemen namelijk iets waar animefans wel van kunnen genieten.

Dit artikel is in samenwerking met XGN.nl