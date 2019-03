Angry Birds AR release aangekondigd

Eigenlijk is Angry Birds vrij simpel, want je moet proberen om de eieren terug te krijgen die kwaadaardige, groene varkens hebben gestolen. Tot dusver zijn er zeventien games uitgekomen. De eerste game kwam in 2009 uit en dat betekent dat dit jaar een speciaal jaar is voor Rovio. Daar maakt de ontwikkelaar gebruik van door een wel heel speciale editie van Angry Birds uit te brengen.

In de komende maanden kunnen we ons gaan opmaken voor de release van Angry Birds AR: Isle of Pigs. Hierbij speelt de game zich niet af op jouw scherm, maar wordt er gebruik gemaakt van Augmented Reality. Dat wil zeggen dat het level in 3D op jouw scherm in de echte wereld wordt geplaatst. Zo kan het zomaar zijn dat er vogels over de koffietafel vliegen, wanneer je ervoor kiest om het level hier te plaatsen.

Vervolgens kun je, net als in alle andere Angry Birds games, proberen om alle groene varkens te vernietigen door vogels af te schieten met een katapult. Hierbij is het level 3D, waardoor je vanuit meerdere standpunten kunt proberen het level te voltooien. Rovio geeft hierbij ook aan dat dit de bedoeling van de nieuwe game is.

Vanuit bepaalde hoeken kun je bijvoorbeeld explosieven zien, waardoor je het level in een schot haalt. Deze explosieven zijn niet te zien wanneer je op een plek blijft staan. Een keer rond het level lopen, kan je verder helpen, wanneer je vastzit bij een bepaald level. Zo zijn levels die in eerste instantie onmogelijk lijken, toch ineens mogelijk.

De exacte releasedatum van Angry Birds AR: Isle of Pigs is nog niet bekend. Rovio heeft aangegeven dat de nieuwe Angry Birds game ergens in de lente uit zal komen. Mensen die een iPhone hebben die ARKit ondersteunt, kunnen de game vanaf vandaag pre-orderen. De game zal gratis zijn, maar er kunnen in de game wel verschillende aankopen worden gedaan.

