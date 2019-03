Dead or Alive 6 Review

Een game die genoeg knokpartijen bevat, al is de hete adem van een andere grote vechtgame voelbaar.

Wat is het?

Dead or Alive 6 is een vechtgame, vergelijkbaar met andere grote jongens als Mortal Kombat, SoulCalibur en Tekken. De eerste game in de serie kwam uit in 1996 en sindsdien zijn er al meerdere deeltjes als hapklare broodjes over de toonbank gevlogen. De serie stond in tegenstelling tot andere vechtgames voornamelijk bekend vanwege het over de top-gehalte en haar vrouwelijke personages met diens sexappeal.

In het nieuwste deel, Dead or Alive 6, draait het iets minder om de vrouwen en hun lichamen, maar staat gelukkig het vechten centraal. De laatste paar jaar moet bijna elke vechtgame geloven aan een ‘verhaal’ om te doorlopen, zodat niet enkel hersenloze vechtpartijen aan worden geboden. Dead or Alive 6 biedt zo’n vier uur durende Story modus om te spelen. Niet dat het verhaal ontzettend spannend is om te volgen, maar liefhebbers leren wel heel wat verschillende personages kennen.

Is het wat?

De kracht van Dead or Alive 6 zit duidelijk niet in het verhaal, maar in de vechtpartijen zelf en de manier waarop alles in beeld wordt gebracht. Als je achter je tv zit en een boks -of MMA-wedstrijd volgt, wil je niet continu het gevoel hebben ‘slechts’ als kijker aan de zijlijn te zitten met beroerde camera-shots. Nee, je wilt het gevoel hebben middenin de actie te zitten. Zodra iemand een flinke tik op zijn neus krijgt, hoop je dat er in ieder geval één camera is die volledig inzoomt op het spektakel.

Dat doet Dead or Alive 6 goed. Op de Xbox One X levert het spel prachtige 4K-beelden en er is, als je met speciale aanvallen vol uithaalt naar je tegenstander, continue ruimte voor een prachtige close-up. Daardoor beleef je de actie vrij intens en is het mooi meegenomen dat jij alle actie regisseert. Peter Jackson bracht misschien The Lord of the Rings naar het witte doek, jij brengt alle sensatie naar je huiskamer en bepaalt ondertussen ook nog eens hoeveel rake klappen je uitdeelt. Win-win toch?

Desondanks is er één probleem: Dead or Alive 6 is eigenlijk te saai om spelers wekenlang, laat staan maanden, te vermaken. Het spel is te vergelijken met een pizzapunt die je wegwerkt: heerlijk voor zolang als het duurt, maar als je daar klaar mee bent, ben je in gedachten alweer bezig met hele andere dingen. Doordat Dead or Alive 6 eigenlijk weinig vernieuwende elementen aanbiedt in de gameplay, met daarnaast te weinig online opties, is het een game die weinig mensen lang zal bekoren. En het is jammer als zo’n spel dan toch voor 60 euro in de schappen ligt.

Plus- en minpunten

+ Toegankelijk voor iedereen

+ Ziet er prima uit in 4K

+ Beter dan een stressbal

Mist baanbrekende vernieuwing

Verhaal veel te kort

Te weinig online opties

Conclusie

Dat neemt niet weg dat Dead or Alive 6 een heerlijke knokgame is om er eens doorheen te rammen. Nodig wat vrienden uit, zet wat biertjes neer en ga de strijd met elkaar aan. De game kan sowieso voor plezier zorgen en dankzij een uitgebreide tutorial kan iedereen het vechten onder de knie krijgen. Het is alleen zo jammer dat de game te weinig nieuws biedt. Elke vechtgameliefhebber weet dat de nieuwe Mortal Kombat eraan zit te komen. Die game zal Dead or Alive 6 zonder twijfel compleet van tafel af meppen. Dan is het niet seks dat verkoopt, maar zijn het bloedstollende gevechten zoals alleen de Mortal Kombat-serie ze op een dienblad kan aanreiken. Dead or Alive 6 is zeker leuk, maar alleen voor nu en niet de toekomst.

Deze review is in samenwerking xgn.nl.