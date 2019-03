Huawei ziet het licht

Daarnaast heeft de P30 een SuperZoom-lens voor 5x optische zoom en 50 keer digitale zoom. Objecten op grote afstand kunnen moeiteloos haarscherp worden vastgelegd dankzij een prisma dat het licht als een periscoop ombuigt. De wijdhoeklens met een diafragma van f/1.6 toont de wereld daarnaast in een breder perspectief. Tijdens de presentatie liet ceo Richard Yu dan ook met alle plezier meermalen het verschil zien tussen de P30 Pro en soortgenoten iPhone Xs Max en Galaxy S10+.

Het verschil in beeld in slechte lichtomstandigheden. Links de iPhone Xs Max, in het midden de Galaxy S10+ en rechts de P30 Pro. Allen gemaakt zonder flitser. Ⓒ Lenno van Dekken

De camera’s van de P30 Series hebben indrukwekkende specificaties. De P30 Pro is uitgerust met een nieuw Leica Quad camerasysteem bestaande uit een 40 MP hoofdcamera met de SuperSpectrum Sensor. Deze sensor vangt 40% maar licht op. Er zit ook een 20 MP ultra-groothoekcamera, een 8MP telelens en een Time-of-Flight (TOF) camera in. Aan de voorzijde van de P30 Pro bevindt zich een 32 MP selfiecamera.

RYYB

Normaal gesproken verwerken digitale camera’s lichtinval via RGBG (Red, Green, Blue, Green), maar in het geval van de P30 Series is dit RYYB (Red, Yellow, Yellow, Blue). Hierdoor heeft de P30 een maximale ISO-waarde van 204.800, voor de P30 Pro is dit zelfs 409.600. Zelfs in de moeilijkste lichtomstandigheden kunnen de smartphones uit de voeten.

Twee video’s

Dankzij de hoeveelheid aan lenzen kon Huawei nog een ander trucje inbouwen: dual video. De nieuwe dual weergavemodus laat de zoomlens en de groothoeklens tegelijkertijd video's opnemen. Hierdoor wordt zowel de omgeving als een object of persoon dat ver weg staat in focus gebracht, wat tijdens de presentatie van Yu interessante beelden opleverde.

Dankzij een prisma dat het licht als een periscoop ombuigt, blijft de lengte van de lens beperkt. Ⓒ Foto: Huawei

Daarnaast is ook de stabilisatietechnologie verbeterd. Een getoonde film van een snowboarder zag er uitermate stabiel uit.

De P30 Pro heeft daarnaast een voor smartphones unieke Time-Of-Flight camera. Met deze camera herkent de telefoon diepte en worden er haarscherpe foto’s genomen. Bij het maken van een portretfoto worden zowel de gezichtskenmerken als de individuele haren in het gezicht goed in beeld gebracht. Dankzij AI (Artificial Intelligence) haalt de P30 Series het maximale uit zijn lenzen. Huawei AI HDR+ combineert meerdere foto’s die razendsnel achter elkaar worden genomen. Overbelichte kiekjes of selfies met tegenlicht worden hierdoor toch nog uitstekende foto’s.

De nieuwe telefoon is uitgerust met de Kirin 980 processor en heeft een in het scherm verwerkte vingerafdruksensor. Daarnaast zijn er geen losse luidsprekers in de telefoon. De P30 Pro beschikt over acoustic display technology: een vibrerend scherm.