ECG-app voor Apple Watch

Deze feature is nu beschikbaar in negentien Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De ECG-app en de meldingen bij onregelmatig ritme hebben nu een CE-markering en zijn vrijgegeven in de Europese Economische Ruimte.

Met de feature voor meldingen bij onregelmatig ritme kan Apple Watch nu op de achtergrond het hartritme controleren en een melding sturen als het hartritme van de gebruiker onregelmatigheden vertoont die wijzen op atriumfibrilleren (AFib). Wanneer AFib niet behandeld wordt, kan het tot een beroerte leiden, de op een na belangrijkste doodsoorzaak ter wereld. Atriumfibrilleren (ook wel boezemfibrileren genoemd) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Er zijn naar schatting ongeveer 11 miljoen mensen in Europa die er last van hebben, maar een derde is zich hiervan mogelijk niet bewust.

,,Apple Watch heeft al veel mensen overal ter wereld geholpen en het stemt nederig dat het device zo’n belangrijk onderdeel van het leven van onze klanten is geworden”, zegt Jeff Williams, COO van Apple. ,,Met deze features voor het hart zet Apple Watch de volgende stap om mensen meer informatie over hun gezondheid te geven.”

Wanneer dragers van het horloge deze features voor het hart willen gaan gebruiken, worden ze op hun scherm door een configuratieproces geleid met details over wie deze features kan gebruiken, wat de features wel en niet kunnen, welke resultaten gebruikers kunnen krijgen en hoe ze deze resultaten kunnen interpreteren. Ook krijgen gebruikers duidelijke instructies over wat ze moeten doen als ze symptomen voelen waarbij onmiddellijke medische hulp nodig is.