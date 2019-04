Review: The Division 2

De vraag is of Washington als nieuwe locatie genoeg is om spelers tientallen uren te boeien.

Wat is het?

In The Division 2, een schietspel met role-playinggame-elementen, is het aan jou om Washington DC te redden van de afgrond. Nadat je in het eerste deel van The Division de ijzige straten van New York tot gort schoot, is het nu tijd om te bivakkeren in het Witte Huis. Gelukkig doe je dat niet in de kou, want het winterse weer van New York is ingeruild voor een broeierige zomer.

Dit heeft te maken met het feit dat The Division 2 zich een half jaar afspeelt na het uitbreken van The Dollar Flu, een dodelijk virus dat op Black Friday via bankbiljetten werd verspreid. Het virus heeft een groot effect gehad, want de samenleving zoals wij die kennen bestaat niet meer. De overheid is gevallen en de laatste hoop is gevestigd op een speciale elite-groep agenten die onderdeel is van The Division. Jij bent één van deze agenten en moet je stinkende best doen om DC van de ondergang te redden van de verschillende facties die de hoofdstad van de V.S. als een pizza in stukken hebben gesneden.

Jij probeert, alleen of met maximaal drie andere spelers online, de verschillende groepen terug te dringen om DC stukje bij beetje weer terug te winnen door een kogelregen los te laten op verschillende vijanden. Je kunt alleen niet als Rambo door Washington rondrennen, want dan word je al snel omgetoverd tot gatenkaas. Het is de bedoeling dat je gebruik maakt van beschutting voordat je tegenstanders om zeep helpt of ze omsingelt als je met een groep speelt.

Door goed samen te werken en zorgvuldig te werk te gaan word je steeds sterker en krijg je nieuwe voorwerpen die je vervolgens weer kunt gebruiken om nóg sterker te worden. Dat is hard nodig, want de vijanden in The Division 2 zijn ontzettend slim. Het is alsof ze bij Sherlock Holmes in de leer zijn geweest en dat geldt dubbel en dwars voor de content (Black Tusk) die je pas na het verhaal vrij speelt. The Division 2 is een game die nog jaren na de release nieuwe missies krijgt en dat is een goed vooruitzicht!

Is het wat?

Het vechten in The Division is namelijk ontzettend leuk om te doen doordat er een constant gevoel van angst heerst. Er zijn verschillende vijandelijke groepen die je op andere manieren van kant moet maken en elke groep gebruikt een andere tactiek om je het leven zuur te maken. Gebruik bijvoorbeeld een turret die vijanden belaagt of een drone die je in leven houdt, maar vertrouw deze handige apparaten niet volledig met je leven. Elke schavuit kan je fataal worden en doordat ze slim nadenken moet je je op ieder moment bewust zijn van je omgeving.

De omgevingen zien er overigens ontzettend goed uit en dat heeft te maken met het feit dat Washington DC op schaal is nagebouwd. Hierdoor krijg je een goed beeld van hoe DC eruit zou zien als je een half jaar lang geen tuinman hebt die de boel onderhoudt. Af en toe is er wel eens sprake van een beeld dat niet helemaal scherp is en waarvan je pas later ziet wat het is, maar daar merk je niet zo heel veel van.

Waar je wel wat van merkt is het systeem dat ervoor zorgt dat je samen kunt spelen met sterkere spelers. Dit systeem werkt namelijk niet helemaal goed door een bug, waardoor spelers met een lager level een stuk sneller dood gaan en ze de hele tijd om hulp moeten vragen bij de sterkere spelers. Het voelt een beetje alsof je de hele tijd je oudere broer moet vragen om je te beschermen en dat wordt na een tijdje irritant.

Gelukkig heb je daar geen last van als je de game alleen speelt, iets wat prima te doen is ondanks dat de makers de game duidelijk hebben ontworpen als vriendenspel.Al krijg je in je eentje het verhaal wel iets beter mee omdat je niet met alles tegelijk bezig bent.

Plus- en Minpunten

Washington vol pracht en praal

Drang om sterker te worden

Tactische gameplay

Slimme, diverse vijanden

Goed in je eentje te spelen

Op zijn best samen met anderen...

...tenzij er een groot verschil in het onderlinge level is

Frustrerende bugs

Conclusie

Al met al is The Division 2 dan ook een plezier om te spelen met een aantal vrienden. Gezamenlijk kun je (mits je hetzelfde level bent) genieten van de tactische gameplay en de slimme vijanden die constant een doorn in je oog zijn. Dit doe je allemaal in het prachtige Washington DC dat ondanks een aantal frustrerende bugs er al snel voor weet te zorgen dat je nog net geen vliegticket boekt voor deze zomer zodat je de stad in levende lijve kunt ontdekken.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl