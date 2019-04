Review: Sekiro: Shadows Die Twice

Maar ondanks de kwaliteit is deze game zeker niet voor iedereen weggelegd.

Wat is het?

Sekiro: Shadows Die Twice is de nieuwste game van de Japanse ontwikkelaar FromSoftware. Deze studio heeft in een korte tijd een flinke reputatie opgebouwd als een ontwikkelaar die sterke role-playing games maakt met een pittig hoge moeilijkheidsgraad, zoals Dark Souls en Bloodborne. Sekiro is alleen geen role-playing game, maar meer een actiegame die een aantal elementen leent van zijn voorgangers.

De hoofdrolspeler in Sekiro is Wolf, een shinobi – beter bekend als een ninja – die als hoofdtaak heeft om zijn meester Kuro te beschermen tijdens de 16de eeuw in Japan. Dat is nogal lastig, want het land van de jonge heer wordt omsingeld door vijandelijke legers en ook binnen zijn eigen leger lijkt er verraad op komst. De reden voor dat alles is het bloed dat door Kuro stroomt, drakenbloed dat de eigenaar bijna onsterfelijk kan maken. De verdenking dat Kuro wordt verraden door zijn eigen mannen wordt al snel waarheid wanneer generaal Genichiro hem ontvoert en Wolf voor dood achterlaat met een arm minder.

Gelukkig blijkt er door Wolf ook een gedeelte drakenbloed te stromen en kan hij gered worden. Als vervanging voor zijn missende arm krijgt hij bovendien een prostestische arm, waar handige snufjes in kunnen worden geplaatst, zoals een vlammenwerper, werpanker of ouderwets Chinees vuurwerk. Het is nu de lastige taak aan Wolf om Kuro te redden uit de handen van de verradelijke Genichiro, voordat hij zijn snode plannen kan voltooien en het land onderdompelt in een oorlog.

Is het wat?

Ontwikkelaar FromSoftware heeft een reputatie om hoog te houden en dat is met Sekiro: Shadows Die Twice zeker gelukt. Wolf is enkel gewapend met een katana en zijn prostetische arm, maar dat maakt de gevechten in Sekiro er niet minder spannend om. Een groot onderdeel in Sekiro draait om de balans van de tegenstander dusdanig te verstoren dat je met een dodelijke slag in één keer hem of haar van het leven kan beroven. Inclusief een regen van bloed zoals we die kennen uit Kill Bill. Dat doe je door de tegenstander aan te vallen met je vlijmscherpe zwaard of door aanvallen precies op het juiste moment te blokken. Blok je een aanval te vroeg dan krijg je geen schade, maar zal het je eigen balans niet ten goede komen. Blok je daarentegen te laat dan eindig je met een zwaard, bijl of ander dodelijk voorwerp in je nek. Dat wil je dus helemaal voorkomen.

Het gevechtsysteem zorgt ervoor dat je aggressief gaat en moet spelen, wanneer je de tegenstander namelijk rust gunt herstellen ze hun balans en kan je van voor af aan beginnen. Maar pas op dat je niet te aggressief gaat spelen, want ook op het gebied van de moeilijkheidsgraad heeft de ontwikkelaar een reputatie hoog te houden. Binnen een paar klappen leg je het loodje en raak je de helft van je goudstukken en ervaringspunten kwijt, waarna je weer mag beginnen bij het laatste checkpoint. Gelukkig heb je de mogelijkheid, dankzij het drakenbloed, om eenmalig uit de dood op te staan en meteen wraak te nemen op jouw moordenaars. Word je daarna weer fataal getroffen, dan leg je wel voorgoed het loodje.

De keren dat je doodgaat zal voornamelijk gebeuren bij de vele mini-bazen en bazen die je tegenkomt in de uiteenlopende gebieden in Sekiro. Van volleerde samoerai en monikken tot mytische wezens als een gigantische witte slang of een onthoofde reus. Zo’n beetje elk wezen dat voorkomt in Japanse folklore komt om de hoek kijken op een uitdagende wijze, met elke baas die een andere tactiek vereist om als winnaar uit het gevecht te komen. Denk bijvoorbeeld aan de gadgets in je prostetische arm. Deze uitdagende gevechten zijn de beste momenten in Sekiro, waar je het beste in jezelf naar boven moet halen. Tegelijkertijd kan het ook een bron zijn van frustratie als het keer op keer niet lukt.

Wat ook niet meehelpt en soms afdoet aan de magie van de game zijn problemen met de cameravoering. Snelle vijanden verdwijnen wel eens uit beeld of als een vijand te dichtbij komt is het mogelijk dat de ‘lock-on’ er ineens mee stopt. Of misschien nog irritanter is wanneer er een vijand op je af komt en je vastzit achter een grasspriet of een klein opstapje dat geen belemmering mag zijn. Deze momenten komen niet heel vaak voor, maar kunnen net even de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

Plus- en minpunten:

+ De wereld van Sekiro is divers en ziet er betoverend uit

+ Uitdagende bazen die allemaal een eigen tactiek vereisen

+ Gevechtssysteem moedigt een aggressieve speelstijl aan

+ De mogelijkheid om uit de dood op te staan voor een tweede kans

- De game kan voor sommige spelers frustrerend moeilijk zijn

- Cameravoering is niet altijd perfect

Conclusie:

Sekiro: Shadows Die Twice is een game die we van ontwikkelaar FromSoftware verwachten, een uitdagend en intrigerend avontuur dat van tijd tot tijd frustrerend moeilijk kan zijn. Toch wordt doorzettingsvermogen beloond en heb je altijd een tweede kans om uit de dood op te staan en het nogmaals te proberen. Het gevechtssysteem is bovendien slim bedacht en voor optimaal resultaat moet je aggressief blijven, wat soms fataal kan zijn. En voor liefhebbers van de Japanse natuur, architectuur en folklore is Sekiro een waar kunstwerk, met prachtige omgevingen en soms afschuwelijke monsters. Besef je alleen wel dat Sekiro: Shadows Die Twice niet voor iedereen is weggelegd, want genade is geen woord dat voorkomt in het woordenboek van FromSoftware.

Deze review is in samenwerking met XGN.nl