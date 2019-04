Far Cry New Dawn Review

Dit is de setting voor Far Cry New Dawn. De mensheid krijgt een tweede kans, maar hoe gaat zij hiermee om?

Wat is het?

Far Cry New Dawn is een first-person shooter die zich zeventien jaar na het vorige deel afspeelt. Aan het einde van Far Cry 5 was de wereld vergaan als gevolg van een nucleaire oorlog en nu is het tijd voor de wederopbouw. De Verenigde Staten zitten gelukkig vol met bunkers en 'preppers' die voorbereid zijn op dergelijk apocalyptische taferelen en daardoor zijn er genoeg mensen om de U.S.A. weer groots te maken. Jammer genoeg gaat dat alleen niet zo makkelijk. Samenwerking is in New Dawn ver te zoeken.

Als speler kruip je in de huid van de kapitein van Thomas Rush. Een eerlijke man die overal nieuwe dorpjes helpt op te zetten. De eerstvolgende stop: Hope County. Een stukje paradijs in de nucleaire woestenij. Eenmaal aangekomen loop je direct problemen tegen het lijf in de vorm van de 'Highwaymen'. Een groepje levengenieters rechtstreeks uit de film Mad Max die het duidelijk voor het zeggen hebben. De bende wordt geleid door tweelingzussen Micky en Lou die geen greintje van hun macht kwijt willen raken.

Gelukkig zijn er hier en daar opstandelingen waarvan het dorpje 'Prosperity' het voortouw neemt. Dit dient in Far Cry New Dawn als je thuisbasis en vanuit hier ga je Hope County weer een stukje paradijs maken. Na de nucleaire chaos uit deel vijf ziet de omgeving er alleen wel een stukje anders uit. De natuur heeft alles weer overgenomen. Je ziet hier en daar nog enkele ruïnes van vroeger, maar voor de rest ziet alles er vrij post-apocalyptisch uit. De huizen, wapens en voertuigen zien er allemaal uit alsof iemand uit Help, mijn man is klusser er al heel lang mee bezig is geweest om het in elkaar te zetten.

Naast de Highwaymen kom je ook een oude bekende tegen in het spel, namelijk de groep Eden’s Gate die onder leiding staat van Joseph Seed. Dit was dé bad guy at Far Cry 5. Als hij tenminste nog steeds een slechterik is. Het geheel geeft een beetje het gevoel van een serie als The 100 of, mede dankzij alle felle kleuren en gemuteerde wezens, meer zoals de Netflix-film Annihilation. Je waant je in een enorme, open wereld en probeert de mensheid een tweede kans te geven door opdrachten te voltooien, vijandelijk basissen over te nemen en onderweg zoveel mogelijk hulpmiddelen op te pikken om je thuisbasis beter te maken.

Is het wat?

Far Cry New Dawn speelt heerlijk weg. Het spel heeft een eenvoudige besturing en neemt zichzelf niet te serieus. Een granaat per ongeluk af laten gaan terwijl je hem nog vast hebt, is bijvoorbeeld geen probleem. Realistisch is het niet, maar hyperrealisme is niet waar New Dawn naar streeft. Het draait erom dat je het verhaal op een leuke manier beleeft. Het is daarnaast ook heerlijk dat je dit niet alleen hoeft te doen. Je kunt online de gehele game samen met een vriend(in) spelen. Hier zit alleen wel een klein staartje aan waar je mee op moet passen.

Far Cry New Dawn is al geen moeilijke game. Zelfs op de hoogste moeilijkheidsgraad maak je als een soort onverslaanbare Terminator alle vijanden een kopje kleiner. Na enkele uren spelen kun je de sterkste wapens al maken en dat maakt alles nog eenvoudiger dan het al was. Stel nu dat je met iemand gaat samenspelen die al tien uur verder is dan jou, dan kun je heel eenvoudig in zijn spel de beste wapens en voertuigen maken en deze mee terug nemen naar je eigen game. Hierdoor kun je vanaf minuut één al veel te sterk zijn. Dat haalt een stukje plezier uit New Dawn. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Wat verder wel fijn is aan New Dawn is dat je volledig vrij bent in wat je gaat doen. Je kunt lekker op een jetski genieten van het mooie weer, op zoek gaan naar middelen om betere wapens te maken of het verhaal verder uitspelen. De keuze ligt volledig bij de speler. Het is vrij gemakkelijk om jezelf kwijt te raken in de mooie, kleurrijke omgeving en even helemaal te vergeten dat je eigenlijk de mensheid van zichzelf moet redden. Vooral de dieren, gemuteerd door jarenlange bestraling, zijn goede aandachtstrekkers. Je krijgt haast het gevoel dat de wereld een stuk mooier is geworden na de nucleaire explosies.

Helaas is het verhaal van Far Cry New Dawn niet erg sterk en de Highwaymen onder leiding van Mickey en Lou voelen nooit echt aan als een bedreiging. Daarnaast krijg je te maken met een enorme hoeveelheid herhaling. Elke vijandelijk basis die je overneemt kun je oneindig teruggeven aan de vijand om het vervolgens weer opnieuw over te nemen voor betere beloningen. Dit geldt ook voor de expedities die je kunt doen naar andere plekken in de Verenigde Staten. Alsmaar opnieuw en opnieuw en opnieuw. Hier weet Far Cry New Dawn niet te overtuigen.

Plus- en minpunten

+ Geweldig mooie, kleurrijke omgeving

+ Speelt heerlijk weg met fijne, eenvoudige besturing

+ Online samen complete chaos veroorzaken

- Het verhaal en de personages zijn niet erg sterk

- De game is ontzettend repetitief op het overtuigende verhaal na

Conclusie

Ondanks dat Far Cry New Dawn goed weet te vermaken, voelt het spel toch als een gemiste kans. Er zit een hoop meer potentie in de setting die ontwikkelaar Ubisoft Montreal heeft neergezet. Je wordt niet zoals bij het lezen van een goed boek volledig meegenomen in het verhaal. Het is meer een game om voor de lol op te pakken samen met een vriend(in). Geniet van de prachtige omgeving, doe wat je wil en speel dan op een gegeven moment nog even het verhaal uit.

Dat Far Cry New Dawn geen volledig nieuwe game is, valt ook terug te zien aan het goedkopere prijskaartje, namelijk veertig euro in plaats van de standaard zestig. Misschien is dat ook hoe het spel aangeboden had moeten worden: als downloadbare content voor het vorige deel Far Cry 5. Dit betekent overigens niet dat je het vorige deel gespeeld moet hebben om New Dawn te begrijpen. Zowel fans van de serie als nieuwelingen kunnen goed meekomen in het niet al te sterke, maar mooi post-apocalyptische Far Cry New Dawn.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl