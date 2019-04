Yoshi's Crafted World Review

Yoshi's Crafted World biedt prachtige diorama-achtige levels van karton die zo goed in elkaar steken, dat je bijna gaat afvragen waar Nintendo deze creativiteit toch vandaan blijft halen. Helaas valt dit kwartje niet meteen, want de eerste paar uren maakt het spel een zeer matige eerste indruk.

Wat is het?

Yoshi kennen we vooral van Mario's spellen als beestachtige sidekick, waarin de besnorde held regelmatig op de rug van de groene dinosaurus klimt om hem te berijden als een paard. Wat de meeste lezers misschien niet weten is dat Yoshi in Super Mario World: Yoshi's Island voor de Super Nintendo zijn eigen solocarrière begon, en met groot succes, want Yoshi's Island staat vandaag de dag nog steeds bekend als één van de beste spellen van z'n soort.

Yoshi spellen gaan vaak gepaard met een creatief uiterlijk, want nadat de hij op een avontuur van krijt, klei en wol is geweest, is het nu met Yoshi's Crafted World tijd voor een avontuur geheel van karton.

Yoshi's Crafted World's spelwereld oogt als een soort kartonnen diorama opgebouwd uit lege melkpakken, eierdozen en koekjesverpakkingen. Het is een gigantisch kleurrijke boel en je kijkt je ogen uit terwijl er ook nog van alles op de voor- en achtergrond te zien is. Zie het als een kijkdoos van vroeger. In deze kijkdoos-achtige levels banjeren verschillende vijanden vrolijk rond terwijl verzamelobjecten verspreid liggen over zowel de voor- als achtergrond.

Dankzij Yoshi's iconische talent om eieren te leggen en als kogels te werpen kan hij vijanden en voorwerpen in de voor- en achtergrond bekogelen. Vaak zitten deze goed verstopt, waardoor je even stil moet staan en het level goed in je op moet nemen. Dit is absoluut geen straf, want het kartonnen uiterlijk van de spelwereld zal geen moment vervelen.

In deze prachtige kijkdoos levels is het de bedoeling om een eindpunt te behalen terwijl je zoveel mogelijk blije-bloemen en rode muntjes oppakt onderweg. Vooral deze blije-bloemen zijn erg belangrijk, want die zorgen ervoor dat je weg naar nieuwe levels wordt geopend. Het bemachtigen van deze bloemetjes wordt naarmate het spel vordert steeds lastiger, want vaak zitten ze goed verstopt of moet je eerst een korte uitdaging behalen voordat je weer een bloem in ontvangst mag nemen.

Om wat variatie in de mix te gooien wisselen de levels zich af en toe af met minigame-achtige uitdagingen waarmee je meer bloemetjes kan verdienen. Als dat nog niet genoeg is, kan je ook nog blije bloemen verzamelen in speciale uitdagingen nadat je een level voltooid hebt, zoals het opsporen van de oerschattige puppy's van je trouwe viervoeter vriend Poochy.

Is het wat?

Dat deze blije bloemetjes belangrijk zijn is zeker, want ondanks dat spel misschien oogt als een platformspel voor de hele familie, wordt de moeilijkheidsgraad al snel omhoog gegooid voor de spelers die in één speelsessie alle blije-bloemen willen verzamelen. Sommige bloemen - of rode muntjes om extra blije-bloemen mee te bemachtigen zitten zo goed verstopt, dat wanneer je daar te lang naar op zoek bent het nogal het tempo uit het spel haalt.

Omdat je dit misschien niet gelijk doorhebt voelt het spel in het begin nogal traag en ongeïnspireerd aan en maakt het de eerste paar uur een negatieve indruk, maar gelukkig maakt het spel als snel duidelijk dat je niet snel te kort komt aan blije-bloemen. Dat is maar goed ook want de kijkdoos diorama levels worden gaandeweg alleen maar beter en beter.

De levels van Yoshi Crafted World zijn enorm mooi gemaakt. Geen enkel level is hetzelfde en sommige levels gebruiken leuke gimmicks voor wat variatie. Bijvoorbeeld in het level waarin je molletjes moet bekogelen met eieren, zo hebben wij nog nooit whac-a-mole gespeeld!

Minder geslaagd zijn de optionele uitdagingen die je kunt uitproberen nadat je een level hebt voltooid waarin je de Poochy pups of bepaalde verzamelen objecten opspoort. Deze vallen al snel in herhaling en zijn vaak onnodig. De extra bloemetjes die je er mee verdient zijn leuk meegenomen, maar zal je nooit echt nodig hebben als je gewoon alle levels speelt. Ook iets wat al snel in herhaling valt is de soundtrack van het spel, want deze gebruikt namelijk bijna voor elk level hetzelfde leidmotief. Aan de ene kant is het knap dat Nintendo zoveel verschillende versies van één nummer kon componeren, maar het resultaat is helaas niet pakkend en gaat zelfs snel vervelen.

Ondanks dat het avontuur van Yoshi's Crafted World prima in je eentje te spelen is, wil je de geweldige co-op meerspelerstand die dit spel te bieden heeft niet missen. Deze meerspelerstand is heerlijk chaotisch zoals we ondertussen wel gewend zijn van Nintendo en zal voor veel hilarische momenten zorgen. Om deze gekte nog naar een nieuwe hoogte te brengen kunnen spelers hun Yoshi ook nog eens in allerlei gekke kostuums hijsen. Dit ziet er niet alleen ontzettend grappig of schattig uit, maar biedt ook nog eens extra bescherming aan Yoshi!

Plus- en minpunten

+ Fantastische kartonnen kijkdoos diorama levels

+ Geen enkel level lijkt hetzelfde

+ Ontzettend leuke co-op ervaring

- Spel maakt een slechte eerste indruk

- Extra uitdagingen voelen overbodig

- De soundtrack is weinig bijzonders

Conclusie:

Yoshi's Crafted World is niet alleen een ontzettend leuk ogend kleurrijk platformspel geworden, maar eentje die oprecht een toffe uitdaging biedt. Het spel kan wat frustrerend zijn als je alles in één zit alles verzamelt. Wij raden je dan ook aan die verzamelwoede opzij te zetten, want dan opent het spel zich voor je en kun je genieten van al het moois wat het te bieden heeft. Werp maar eens een flinke, lange blik in deze magische kijkdoos en geniet van al het moois wat Yoshi's Crafted World te bieden heeft!

Deze review is in samenwerking met xgn.nl