Mortal Kombat 11 Review

Al kost het wel veel speeluren en daarmee tijd van je leven, wil je alles uit je vechtersbestaan halen.

Wat is het?

Mortal Kombat is een aggressieve vechtserie die al 27 jaar bestaat. Een serie die bekend staat om zijn zogeheten “Fatalities”: een ultieme genadeklap die uitgedeeld wordt in de ring en ervoor zorgt dat een tegenstander nooit meer opstaat. Al is dit nog lief uitgedrukt, want die laatste klap is een mokerslag waarbij je nog meer kans hebt om te overleven bij een tsunami of welke wereldramp dan ook. Neem in ieder geval van ons dat je niet van te voren wist dat er zoveel bloed in je aderen zou zitten!

Maar voordat het zover is zijn mensen eerst een tegen een aan het vechten in een arena waarbij alles draait om vaardigheden. Bekende koppen zijn als vanouds weer van de partij. Aziaat Raiden kan nog steeds wonderen verrichten met bliksemstralen en ninja Scorpion is nog altijd niet verleerd hoe hij met een harpoen-achtig wapen vijanden in hun keel raakt én daarmee naar zich toetrekt. Er zijn meer dan 20 personages ommee te vechten waaronder ook een paar nieuwe, zoals Cetrion en The Kollektor.

De kunst is om te oefenen en zoveel mogelijk trucjes te leren. Mortal Kombat is niet per se een snelle vechtgame, want op zijn tijd aanvallen blokkeren is ook essentieel. De woorden die na een gevecht volgen klinken voor fans als muziek in de oren: FINISH HIM. Daarna is het kunst om via een knoppencombinatie uiteindelijk eenfatality toe te passen.

Is het wat?

Wat Mortal Kombat 11 een stuk beter doet dan andere vechtgames in het genre is meegaan met de tijd. Waar je in de filmindustrie hebt dat er continu bekende series nieuw leven wordt ingeblazen geldt ook daar de regel dat iets net zo goed fout kan gaan. Makers willen vernieuwen, maar weten niet altijd hoe. Al kan het dus ook wél goed gaan, denk aan het succes van Jurassic Park en Star Wars. Het geheim van succes is vaak bekende elementen meenemen en daaraan nieuwe dingen toevoegen. Mortal Kombat doet dit.

Het spel flirt continu met het verleden, maar is nooit te bang om stappen te zetten in de moderne tijd. Zo is er een verhaal om te doorlopen (al was dit in de vorige MK ook al het geval), maar los daarvan is dit het eerste Mortal Kombat spel dat zich nu ook richt op eSports, ofwel gamen op het hoogste niveau. Daarvoor biedt het spel verschillende opties aan om écht goed te worden. Wees niet bang, want de game mikt ook op nieuwkomers door met een ‘very easy’ optie te komen. Elke doelgroep wordt bediend. Tot slot heeft het spel ook vernieuwingen. De X-ray aanval uit het vorige deel is vervangen door de Fatal Blow. Als er in Mortal Kombat één lichaamstaal telt is het de taal van bloed. U bent gewaarschuwd.

Wel is het jammer dat alle bloederige taferelen verplicht zijn. Er is geen optie waarbij je het bloed in groen kan veranderen bijvoorbeeld, zoals in het verleden weleens gebeurde bij andere games. Verder is het jammer dat je té veel uren in het spel moet stoppen om alles uit The Krypt te halen. Een bekend element uit de serie waarbij spelers vele extra’s kunnen vrijspelen die kunnen zorgen voor een leuker of verbeterd spel. Er wordt gevraagd om uren, maar dan ook uren te vechten en te vechten. Zie het als Daniel die in The Karate Kid eerst flink een auto moest wassen (wax on, wax off) voordat hij verder kon met de rest van zijn doelen.

Plus & Min

+ Oogt prachtig

+ Veel personages

+ Uren aan speelplezier

- Bloed niet anders in te stellen

- The Krypt is duur

Conclusie

Dat neemt niet weg dat aan het einde van de streep een tof vechtspel staat. Het is leuk om te kijken naar sportwedstrijden waarbij twee mensen moeten bepalen wie het sterkte is. Maar stiekem is het nóg leuker om zelf de adrenaline door je lichaam te laten gieren als je een tegenstander naar de grond beukt. Voor je het weet voel jij je de nieuwe Remy Bonjasky of Rico Verhoeven, al houd je daar iets minder blauwe plekken aan over!Al is Mortal Kombat natuurlijk alles behalve realistisch, maar dat is juist het fijne.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl