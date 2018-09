Zoek met Facebook en Natuurmonumenten de Nederlandse natuur op

De organisaties willen hiermee mensen inspireren en aanmoedigen om deze herfst zelf op pad te gaan. “De Nederlandse natuur is in de herfst zo mooi en divers, dat we alle Nederlanders willen enthousiast willen maken het zelf te ervaren. Facebook Live geeft onze boswachters de mogelijkheid om met behulp van live video’s mensen de mooiste plekken te laten zien en ze te inspireren er zelf op uit te trekken,” aldus boswachter Inge Reijnen.

Vanaf 7:00 gaat HerfstLive van start via de Facebook-pagina van Natuurmonumenten. “In de vroege ochtend van september is in Nationaal Park Veluwezoom het ‘burlen’ van de bronstige edelherten te horen, een prima manier om wakker te worden,” vertelt Reijnen. “Later op de dag gaan we live vanaf de rug van een schaap mee met de schaapskudde op het Dwingelderveld. Dat zal voelen alsof je zelf onderdeel bent van de kudde.”

Hieronder het schema van HerfstLive:

07:00 uur - Bronstige en burlende herten in het Deelerwoud op de Veluwe

08:15 uur - Natuur en techniek in het Waterloopbos

09:45 uur - In 360 graden vanuit de Brabantse Sahara (Loonse en Drunense Duinen)

10:45 uur - Typisch Hollands landschap vanaf de Nieuwkoopse plassen

11:30 uur - Vlinders, vrijwilligers en seizoensgroenten op de Veluwezoom

12:30 uur - Varen en wandelen in de Weerribben-Wieden

14:00 uur - Varen en vogels spotten rond het bijzondere eiland Tiengemeten

14:30 uur - Speelnatuur en sporen zoeken in de Oisterwijkse bossen

15:30 uur - Varen door het allereerste gebied van Natuurmonumenten: het Naardermeer

17:00 uur - Schapen hoeden met schaapherder Johan op de heide van het Dwingelderveld

18:30 uur - Archeologische ontdekkingstocht in de grotten van de Sint Pietersberg

19:00 uur - Zonsondergang in 360 graden vanaf de top van de Sint Pietersberg