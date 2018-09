Tieners kennen gevaar internet niet

Meer dan een kwart (27,2 procent) van de jongeren deelt weleens zijn inloggegevens voor social media, e-mail of zelfs internetbankieren met vrienden of kennissen. Vier op de tien hebben zelf weleens het wachtwoord van vrienden of kennissen gekregen. Verder heeft bijna een op de vijf jongeren meegemaakt dat er zonder toestemming op zijn social media-account werd ingelogd door een ander.

Om jongeren meer bewust te maken van het gevaar, zette Microsoft een hoax op met boyband B-Brave. De band lekte afgelopen week 'per ongeluk' het telefoonnummer van een van de jongens in een bericht op Snapchat en Instagram. Binnen een dag ontving hij meer dan zeshonderd telefoontjes en vierduizend berichtjes. In een filmpje die vrijdag online is gezet waarschuwt de band voor het delen van persoonlijke gegevens.