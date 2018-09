iPhone viert tiende verjaardag

Jobs introduceerde het apparaat als een iPod waarmee je ook kon bellen en internetten, maar dat laatste ging wel gepaard met de nodige handicaps. Zo ondersteunde de eerste iPhone geen 3G en waren er maar een paar, door Apple gemaakte, apps beschikbaar. Het toevoegen van apps ging alleen als je de iPhone kraakte want volgens Jobs waren apps van derden niet nodig. Hij voorzag een toekomst waarin apps compleet op het web zouden draaien. Apple kwam op dat laatste redelijk snel terug met de introductie van de App Store in 2008.

Voor Nederlanders was de eerste iPhone niet bepaald een makkelijk toestel om in handen te krijgen. De iPhone werd in eerste instantie alleen in Amerika uitgebracht en pas later dat jaar in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Ierland en Oostenrijk. In ons land is de eerste iPhone, of iPhone 2G zoals het later ging heten, nooit officieel op de markt gekomen. Importeren was de enige manier om aan de iPhone te komen en ook dat leverde de nodige nieuwe hindernissen op. Om het apparaat fatsoenlijk op Nederlandse netwerken en in de Nederlandse taal te kunnen gebruiken, moest er wederom een jailbreak aan te pas komen.

Ontvangst

Dat dat jailbreaken redelijk eenvoudig was, werd vrij snel na de lancering duidelijk. Aan de beveiliging van de iPhone mankeerde dan ook van alles. Apple heeft dat overigens vrij snel opgelost door iPhone OS in korte tijd een stuk volwassener te maken en uiteindelijk te laten transformeren in iOS.

En hoewel er genoeg was aan te merken op de eerste iPhone, veranderde het apparaat de kijk op slimme telefoons voorgoed. Android, dat al in ontwikkeling was, werd na de lancering van de iPhone compleet op de schop gegooid. In de jaren die volgden sneuvelde vervolgens onder meer Windows Mobile, BlackBerry OS, Maemo/MeeGo en Symbian als platforms voor het grote publiek. Het hoongelach waarmee vooral Microsoft en Nokia de iPhone ontvingen, pakte voor beide bedrijven slecht uit. De iPhone werd een succes en hun rol op de smartphonemarkt marginaliseerde.

Apple is inmiddels aanbeland bij de iPhone 7S en volgens critici is de innovatie bij het bedrijf er een beetje uit. Datzelfde werd in 2007 trouwens gezegd over Nokia en Microsoft.