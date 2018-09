Apple gaf app-ontwikkelaars recordbedrag

Ⓒ ANP XTRA

CUPERTINO - Apple heeft in juli een recordbedrag overgemaakt aan de ontwikkelaars van apps in de App Store. Dat meldde topman Tim Cook op Twitter. Hij noemde geen bedrag, maar zei wel dat de ontwikkelaars bij elkaar 50 miljard dollar hebben verdiend sinds de lancering van de App Store in 2008. Dat is omgerekend bijna 45 miljard euro.