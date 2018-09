Een op drie Nederlanders heeft nog prepaid

KPN, Vodafone en Lebara hebben elk ongeveer een miljoen prepaidklanten. De overige drie miljoen gebruikers zijn verspreid over achttien andere providers.

Van de zestigplussers heeft bijna de helft een prepaid simkaart. In de groep van 25 tot 40 jaar oud gaat het om ongeveer een kwart. De prepaidklanten zeggen dat ze niet zo veel bellen en dat een abonnement te veel kost.

Het onderzoek is begin dit jaar uitgevoerd onder 1937 Nederlanders. Die waren twaalf tot tachtig jaar oud. Ongeveer tweehonderd van de ondervraagden deden mee aan de enquete via PrepaidSimkaart.net. ''Dit waren mensen die online op zoek zijn naar een nieuwe of vervangende prepaid simkaart'', aldus de onderzoekers.