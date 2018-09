15 tips om je pc op te schonen

Tip 01: Schijfopruiming

Als je een SSD in je pc hebt, kan het zijn dat schijfruimte soms schaars is. Windows heeft een ingebouwd programma om schijfruimte vrij te maken, namelijk Schijfopruiming, dat je vindt in het startmenu. Deze tool ruimt tijdelijke Windows-bestanden en overgebleven Windows-updates op. Als je bovendien net naar Windows 10 bent geüpgraded, blijft de oude Windows-versie nog staan en deze neemt al snel tientallen gigabytes in beslag.

Om de vorige Windows-installatie op te ruimen (maar dan moet je wel zeker zijn dat je niet terug wilt), klik je op Systeembestanden opschonen. Indien je nog steeds schijfruimte tekort hebt, is het tijd om verder te kijken waar alle schijfruimte naartoe is gegaan. Dan komt een tool als WinDirStat om de hoek kijken. WinDirStat scant een harde schijf en geeft precies aan welke bestanden de meeste ruimte verbruiken. Met één klik ga je naar de map toe en kun je korte metten maken met eventuele overbodige bestanden.

Tip 02: Stof

In de zomer zijn de temperaturen altijd hoger. Dat betekent dat als je je pc of laptop intensief gaat gebruiken, deze sneller warmer wordt. De ventilator kan minder goed zijn werk doen als deze helemaal onder het stof zit. Om het stof weg te blazen, koop je een bus perslucht, schroef je de zijkanten van de pc los en blaas je voorzichtig de stofwolken van je cpu, gpu en ventilator weg. Wil je permanent minder stof, dan kan het helpen de pc op je bureau te plaatsen. Op de grond verzamelt deze namelijk veel meer stof.

Sommige laptops kun je ook ontdoen van stof, alleen vaak is het een stuk lastiger om deze uit elkaar te halen. Dan richt je de perslucht op de ventilatorgaten en blaas je zo zoveel mogelijk de ventilator schoon. Soms is het bij een laptop mogelijk om het toetsenbord eruit te schroeven, zodat je toegang hebt tot het moederbord met alles erop en eraan. Hoe je dat precies doet, verschilt per laptop. Daarna kun je de laptop een stuk beter schoonmaken, op eenzelfde manier als bij de pc.

Tip 03: Muis & toetsenbord

Onze toetsenborden verzamelen erg veel bacteriën. Vanuit hygiënisch oogpunt kan het absoluut geen kwaad deze eens goed schoon te maken. Voor je toetsenbord is het ook goed mogelijk om perslucht te gebruiken om het stof tussen de toetsen weg te blazen. Maar het vuil op de toetsen zelf gaat wat minder eenvoudig weg. Daarvoor kun je bijvoorbeeld een wattenstaafje en schoonmaakalcohol gebruiken. Zorg er wel voor dat je vooraf het toetsenbord losgekoppeld hebt van de pc en (indien van toepassing) de batterijen eruit hebt gehaald. Eventueel zou je alle toetsen er één voor één uit kunnen halen (of alleen de meest vieze) en ze daarna in het bestekmandje van de vaatwasser kunnen plaatsen. Of je koopt een nieuwe en gooit de oude weg, dat kan ook natuurlijk. Voor je muis geldt hetzelfde: gebruik wat alcohol met een wattenstaafje om deze schoon te maken en zorg dat de muis niet is aangesloten voordat je begint.

Tip 03 Met een schroevendraaier wip je zo alle toetsen eruit om schoon te maken. Maak vooraf eventueel even een foto zodat je weet waar alle toetsen weer terug horen.

Tip 04: Schoon bureaublad

Het bureaublad van de computer dient bij velen als dumpplaats voor de meest willekeurige bestanden. Dat kan een flinke bron van stress zijn, omdat het niet het meest rustgevende beeld is dat je steeds ziet als je de computer inschakelt. Voor een goede gemoedstoestand kan het helpen je bureaublad eens flink op te ruimen. Het helpt bijvoorbeeld al om alle bestanden op je bureaublad te categoriseren in een aantal mappen. Handige software, zoals DropIt, kan automatisch bestanden verplaatsen op basis van ingestelde regels, zoals bestandstype.

Je downloadt en installeert het vanaf hun website (zie onder). Maak DropIt Nederlandstalig door met de rechtermuisknop te klikken op het icoon dat midden op je scherm zweeft en te kiezen voor Languages / Dutch. Ga in datzelfde menu naar Associaties en klik op de plus. Je kunt nu een regel instellen om bestanden te verplaatsen. Geef de regel een naam en geef aan welke voorwaarden de regel moet voldoen. De Actie laat je op Verplaats staan en de doelfolder wordt Documenten. Klik op Opslaan en daarna op het vinkje. Stel DropIt in om automatisch je bureaublad in de gaten te houden: ga naar Opties / Monitoren en selecteer de optie Enable scan of monitored folders, klik op Toevoegen en voeg de map Bureaublad toe.

Tip 04 Een voorbeeldregel die alle documenten van je bureaublad filtert naar de map Documenten.

Tip 05: Opgeruimde kabels

Je kunt je bureau en je bureaublad op je pc nog zo netjes opruimen, al die kabels, adapters en stekkerdozen achter en onder je bureau zijn ook een doorn in het oog. Het ziet er meestal niet uit, zo'n kluwen met kabels. Gelukkig is er een oplossing, in de vorm van een kabeldoos. Een handige kabeldoos is bijvoorbeeld de CableBox van BlueLounge, met één toegangspunt waar alle kabels in kunnen en één uitgangspunt voor de stroomkabel naar het stopcontact. Er is ook een kleinere variant: de CableBox Mini. Of je kijkt even bij de IKEA. Vervolgens kun je de kabels mooi samenvoegen met bijvoorbeeld een tiewrap. Dat ziet er een stuk rustgevender en vooral netter uit.

Tip 05 Een kabeldoos kan rust brengen onder je bureau.

Tip 06: Ontdubbelen

Niets zo irritant als dubbele bestanden op je computer. Zonder dat je het door hebt, kan dat heel wat schijfruimte opslokken. Een handig programma om dubbele bestanden op te sporen, is bijvoorbeeld dupeGuru, dat gratis en opensource voor alle platformen beschikbaar is. DupeGuru scant je schijf op dubbele bestanden, door middel van overeenkomende bestandsnamen of bestandsnamen die veel op elkaar lijken. Het is bovendien mogelijk de inhoud van bestanden te scannen. Als deze exact overeenkomen, is er sprake van een duplicaat. Zulke scans op inhoud duren wel veel langer dan de scan van bestandsnamen. Dat is echter iets wat je allemaal zelf kunt instellen in het voorkeurenpaneel van dupeGuru. Bovendien is er een speciale muziekvariant van het programma beschikbaar (Music Edition) die ook metadata van muziekbestanden leest en zo duplicaten vindt. Hetzelfde geldt voor plaatjes met de dupeGuru Picture Edition.

Tip 07: Onnodige software

Een essentieel onderdeel van de zomerschoonmaak is het verwijderen van software die je nooit gebruikt. Hiervoor ga je naar Start / Configuratiescherm en klik je op Programma verwijderen. De lijst met alle geïnstalleerde software verschijnt. Loop door de lijst en kijk wat je nooit gebruikt. Als je bepaalde programma's niet herkent, start ze dan voor de zekerheid een keer op om te zien of er alsnog een belletje gaat rinkelen. Weet je zeker dat je ook die software wilt verwijderen, klik erop in de lijst van geïnstalleerde programma's en kies Verwijderen.

Doorloop de wizard om het programma te verwijderen. Opgeruimd staat netjes, althans dat zou je denken. Helaas laat verwijderde software soms toch nog wat sporen achter. Een tool die hierbij kan helpen is Revo Uninstaller: er is een betaalde Pro-versie, maar ook een gratis versie (te vinden via het menu Downloads op hun website). Revo Uninstaller scant na het verwijderen wat er nog is overgebleven, zodat je vervolgens die restanten mooi kunt opruimen. Na het installeren open je het hoofdscherm. Kies een programma om te verwijderen uit de lijst en klik op de knop De-installeren. Kies Ja en klik op Volgende. De standaardmanier, Gemiddeld, is prima. Na het voltooien van de vooranalyse, verschijnt de daadwerkelijke verwijderwizard van het programma zelf. Doorloop deze. Klik achteraf in Revo Uninstaller opnieuw twee keer op Volgende. Je ziet nu alles wat er overgebleven is en kunt dat verwijderen.

Tip 07 Revo Uninstaller begeleidt het verwijderproces en zorgt ervoor dat écht alles weg is.

Tip 08: Opstartprocessen

Zelfs met een SSD kan het bij een aantal pc's nog even duren voordat deze compleet is opgestart en bruikbaar is nadat het bureaublad te zien is. Dat komt door de vele opstartprocessen die de pc na verloop van tijd heeft verzameld en die het opstarten vertragen. Veel van die processen heb je echter niet nodig en dus is het zonde dat je daar zo lang op moet wachten. In Windows 8 en hoger beheer je eenvoudig wat er wel en niet mee opstart via Windows Taakbeheer.

Je opent Taakbeheer door met de rechtermuisknop op de Windows-taakbalk te klikken en te kiezen voor Taakbeheer of Taakbeheer starten. Vervolgens ga je naar het tabblad Opstarten en zie je een lijst met alles wat er wordt geladen nadat je je hebt aangemeld op Windows. Zie je dat tabblad niet? Klik dan eerst onderaan op Meer details waarna de volledige taakbeheer zichtbaar wordt. Maar weinig in de lijst van opstartprocessen is écht nodig. Klik op een proces en klik op Uitschakelen om te zorgen dat het niet meer mee opstart. Twijfel je of een bepaald proces wel of niet handig om automatisch te laten starten? Zoek naar de naam op Google en lees wat andere gebruikers erover zeggen.

Tip 09: PC Decrapifier

Pc- en laptopfabrikanten leveren nieuwe hardware nog altijd met heel veel rotzooi voorgeïnstalleerd. Probeerversies van McAfee, Norton en Microsoft Office, en natuurlijk eigen software van de fabrikant die de pc vertraagt en niet per se nuttig is. Met het programma PC Decrapifier maak je in een keer korte metten met dit soort software. PC Decrapifier scant je laptop of pc, identificeert de geïnstalleerde crapware en verwijdert deze. Na het downloaden klik je op Analyze, waarna je computermodel wordt geïdentificeerd en de geïnstalleerde crapware zichtbaar is in de lijst. Bij Recommended staat de software die aanbevolen wordt om weg te halen. Je vinkt alles wat je weg wilt hebben aan, klikt op Remove Selected en daarna op Begin Removal Now om de software definitief van je nieuwe pc of laptop te verwijderen. Na een herstart zal die al een stuk beter werken.

Tip 09 De PC Decrapifier identificeert je model systeem en geeft aan welke programma's aanbevolen zijn om te verwijderen.

Tip 10: Meer geheugen

Een goede upgrade voor je pc om de prestaties te verbeteren, is om meer geheugen bij te plaatsen. Vooral als je 4 GB of minder hebt, kan het helpen wat extra RAM te plaatsen. Je checkt of je meer RAM nodig hebt door Taakbeheer te openen en te kijken hoeveel GB er nog van je interne geheugen beschikbaar is. Daarvoor ga je naar het tabblad Prestaties en klik je op Geheugen. Vervolgens staat er bij Beschikbaar hoeveel er nog vrij is. Is dat erg weinig, overweeg dan een upgrade. Je ziet of een upgrade mogelijk is bij Gebruikte sleuven. Als er nog een sleuf vrij is, kan er een geheugenmodule bij. Is er niets vrij, dan kun je overwegen je huidige modules te verwisselen. Je ziet boven het aantal sleuven de Snelheid, de frequentie waarop het RAM werkt. Dat is belangrijk, evenals de Vormfactor. Je hebt al een module van 8 GB DDR3 op 1600 MHz (wat bij veel pc's prima zal werken) voor tussen de dertig en veertig euro. Let wel: bij sommige systemen plaats of vervang je de geheugenmodules in setjes van twee.

Tip 11: Schone installatie

Heb je alle overbodige programma's al verwijderd van je pc, maar blijft deze problemen geven of erg traag zijn, dan is het laatste redmiddel om een schone installatie van de pc uit te voeren. In Windows 10 is het uitvoeren van een schone installatie erg eenvoudig. Zorg voordat je begint dat je alvast wat drivers klaar hebt staan, voor straks na de installatie. Deze vind je op de website van de systeemfabrikant. Klik nu op de Startknop en kies voor Instellingen. Ga daarna naar Bijwerken en beveiliging en kies voor Systeemherstel. Klik bij Deze pc opnieuw instellen op Aan de slag. Het kan zijn dat Windows 10 om herstelmedia vraagt: deze kun je met een hulpprogramma van Microsoft hier binnenhalen. Windows vraagt daarna wat je wilt behouden. Vaak is het handig om te kiezen voor Mijn bestanden behouden. Daarmee worden apps en programma's wel gewoon verwijderd.

Tip 11 In Windows 10 is een schone installatie zo uitgevoerd, waardoor je weer een snelle en zo goed als nieuwe pc hebt.

Tip 12: Windows tweaken

Als je Windows 10 naar eigen hand wilt zetten, dan is de tool Ultimate Windows Tweaker erg handig. Je kunt de tool downloaden vanaf The Windows Club en direct uitvoeren, installeren is niet nodig. Na het starten wordt als eerste een systeemherstelpunt aangemaakt, zodat je eventuele verkeerde aanpassingen zo ongedaan kunt maken. Klik op OK terwijl dat gebeurt. Op de hoofdpagina kun je eenvoudig je pc herstellen of veelvoorkomende problemen oplossen met bijvoorbeeld System File Checker Utility of Repair Windows System Image. Bij Customization kun je diep in Windows graven. Zo kun je het Actiecentrum-pictogram uit de taakbalk verwijderen, AeroSnap uitschakelen en het vergrendelscherm uitschakelen. Andere handige opties vind je bij Security & Privacy, waarbij je bijvoorbeeld de hele Windows Store kunt uitzetten, Windows Defender kunt uitschakelen (iets wat straks in Windows 10 Home niet zomaar meer kan) en nog veel meer.

Tip 12 Ultimate Windows Tweaker geeft je een heleboel opties in Windows die je normaal niet kunt wijzigen.

Tip 13: Ninite

Windows moet het nog altijd doen zonder pakketbeheerder zoals aanwezig in een Linux-distributie. Daardoor blijft het installeren van alle software één van de meest frustrerende taken bij het inrichten van een nieuwe pc of laptop. Het programma Ninite helpt hierbij. Door de website te bezoeken, kun je aanvinken welke software je graag op je computer wilt hebben. Ninite biedt een ruime keuze uit browsers, mediaspelers, chat-apps, clouddiensten, handige tooltjes en meer.

Je vinkt alles aan wat je wilt hebben en klikt op Get Your Ninite onderaan. Je krijgt nu een uitvoerbaar bestand aangeboden. Klik hierop waarna Ninite alle net aangevinkte software gaat downloaden en installeren. Je hoeft niets te doen en wordt niet lastig gevallen met installatiewizards of andere vragen. Ninite vinkt automatisch eventuele werkbalken of andere aanbiedingen uit, zodat je ook daar geen last van hebt. Ook worden programma's automatisch geïnstalleerd in de taal van je besturingssysteem, indien beschikbaar uiteraard. Daarna kun je snel aan de slag met je gloednieuwe laptop of pc.

Tip 14: Back-ups

Niets zo belangrijk als het maken van goede back-ups. Een goede back-up is er één waar je makkelijk bij kan, die regelmatig wordt gemaakt en waar alles overzichtelijk beschikbaar is. In Windows heb je verschillende manieren om back-ups te maken. Eén van die manieren is Windows Bestandsgeschiedenis, die je aanzet via Instellingen / Bijwerken en beveiliging / Back-up. Een andere optie is om in Windows een image of schijfkopie te maken van je Windows-installatie met Windows Back-up. Helaas is Windows Back-up niet zó betrouwbaar. Goede en handige alternatieven zijn EaseUS Todo Backup Free of Paragon Backup and Recovery Free. Beide maken gratis een image van je pc. Als Windows dan crasht of niet meer werkt, heb je zo de laatst werkende installatie weer teruggezet en kun je door waar je gebleven was.

Tip 14 Met EaseUS Todo Backup maak je zo een schijfkopie, waarmee je de pc eenvoudig kunt herstellen.

Tip 15: Bètatester

Als je bezig wilt blijven deze zomer, kun je voor elk platform bètatester worden. Zowel Microsoft, Google als Apple hebben continu een bètaprogramma dat voor iedereen toegankelijk is, voor zowel hun mobiele als desktopbesturingssystemen.

Voor Microsoft kun je Windows Insider worden, waarna je pc automatisch geüpgraded wordt naar een nieuwe Windows 10-testversie. Voor Apple geldt hetzelfde en kun je iOS of OS X upgraden naar de volgende versie. Voor Google is het Android Beta Program beschikbaar, waarmee je Android N kunt testen op Nexus-toestellen. Als je naar de hieronder vermelde website gaat, moet je je overigens wel aanmelden met je Google-account.

Zelfs in Chrome OS is het mogelijk om over te stappen naar het bètakanaal. Dat doe je door naar de instellingen te gaan en te kiezen voor Over Chrome OS / Meer informatie. Vervolgens klik je op Kanaal wijzigen en kies je voor Bètakanaal. Wees wel voorbereid op crashes en problemen. En neem het appontwikkelaars niet kwalijk als een app nog niet werkt op een bètaplatform.

Tip 15 In Windows is dit de plek waar je ziet of je Windows-testversies ontvangt.

Dit artikel wordt u aangeboden door ComputerTotaal.nl