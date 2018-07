Review: Logitech K780, MX Master en G900

K780 Wireless Multi-Device Keyboard

Van de drie gadgets is het toetsenbord het meest opmerkelijke. Het draadloze apparaat kan namelijk gebruikt worden om - via bluetooth - met drie computers, tablets, smartphones of andere gadgets tegelijkertijd verbonden te worden. Zo kun je hem dus tegelijkertijd aan een laptop, iPad en smartphone hangen, zoals ik gedaan heb.

Het toetsenbord heeft bovenin een opening om een apparaat in te schuiven. Deze is groot genoeg voor mijn iPad Pro (12,9 inch) en mijn iPhone 6 naast elkaar, met de iPad op zijn kant en de iPhone staand.

Maar hoe werkt dat nou, een multi-device-toetsenbord? Eigenlijk is het heel simpel: links bovenin zijn drie witte knoppen te vinden die elk gelinkt zijn aan een apparaat. Zo kun je de laptop onder knop 1 hebben staan, de tablet onder twee en de telefoon onder drie. Staat hij vervolgens in standje 1, dan kun je typen op de computer. Met een druk op de twee-knop zit je te tikken op de tablet en bij het indrukken van optie drie kun je hem in combinatie met de telefoon gebruiken.

Is dat handig? Dat ligt enorm aan hoe je werkt. Ja, werkt, want de K780 is vooral handig op kantoor. Heb je altijd een laptop bij je en gebruik je die ook op kantoor, dan is de noodzaak voor deze multifunctionele gadget niet heel groot. Maar gebruik je onderweg liever een tablet en vind je het fijn om tijdens het werken met een druk op de knop een sms’je te beantwoorden op een echt toetsenbord, dan is dit keyboard een fijne toevoeging.

Natuurlijk rest nog de vraag: typt het toetsenbord ook fijn? Ja, al is het design wel even wennen. De toetsen zijn namelijk rond in plaats van vierkant, zoals bij reguliere toetsenborden. Het voelt een dagje lang raar, maar daarna weet je niet beter.

Is er dan niets negatiefs te melden? Jawel, maar dat ligt voornamelijk aan de bluetooth-techniek waarop het apparaat leunt. Het switchen tussen apparaten kan soms tot wel een seconde duren. Dat is niet een enorm probleem, maar als je snel even op een notificatie op je telefoon wilt reageren, dan is breekt het net de flow op die je hebt.

De Logitech K780 is met een adviesprijs van €99 een beetje aan de prijs, maar als je in de doelgroep valt, kan ik hem zeker aanraden.

MX Master Wireless Mouse

Dan de twee muizen, die eigenlijk zijn op te delen onder de noemers ‘Rolls Royce’ en ‘Lamborghini’. De MX Master valt in de eerste categorie en net als een Rolls Royce is het een luxe apparaat voor mensen die meer willen dan alleen de standaardfuncties.

De muis is mooi vormgegeven en de rechterhand (sorry, linkshandigen, maar de MX Master is er alleen voor rechtshandigen) past lekker over het apparaat heen. Alle knoppen zitten vervolgens onder de vingers, met bovenop de twee reguliere knoppen, een klikbaar scrollwieltje en daaronder een nogal aparte knop.

Hiermee is te schakelen tussen stapsgewijs en soepel scrollen, oftewel of je een ’klikkerige’ of soepele scrollbeweging wilt hebben. Overigens kan het wieltje zelf ook schakelen (dit valt in de opties in de bijbehorende software te veranderen) als je er in ‘klikmodus’ een fikse zwieper aan geeft. Als het wieltje stopt, schakelt hij weer terug.

Aan de zijkant, onder de duim, is verticaal scrollwieltje te vinden waarmee je standaard naar links en rechts kunt scrollen. Handig als je bijvoorbeeld veel in Excel werkt, met brede spreadsheets. Daarnaast zijn er nog twee knoppen te vinden en helemaal tegen de onderkant aan is er de ‘gebarenknop’.

Door de gebarenknop ingedrukt te houden en met de muis een - jawel - bepaald gebaar te maken, zijn nog meer acties te verrichten. Welke functies onder welke gebaren zitten, is ook in te stellen in de software voor deze gadget. Op mijn Mac kan ik bijvoorbeeld alle actieve vensters ordenen met een veeg naar links en met een veeg naar beneden open ik Launchpad. Overigens werkt deze functie ook in Windows en kun je bijvoorbeeld een bepaalde applicatie openen of nummers in iTunes skippen.

Het is de eerste keer dat ik een dergelijke knop op een muis tegenkom en als fan van de gebaren die je op een Mac op het touchpad kan doen, vind ik het fijn dat ik ze ook op deze manier op een muis kan uitvoeren. Wel moet ik eerlijk zeggen dat ze niet zo makkelijk uit te voeren zijn als op bijvoorbeeld het Magic Trackpad van Apple.

Overigens kan de accu van de draadloze muis opgeladen worden door een simpele microUSB-kabel in het apparaat te pluggen. Tijdens het laden kun je hem ook nog prima gebruiken.

De MX Master kost wel een flinke duit: het heeft een adviesprijs van €99. In een markt waar je voor een paar tientjes al een vrij deftige muis kunt kopen, is dat wel aardig aan de prijs. Dat neemt echter niet weg dat je wel waar voor je geld krijgt. De muis ligt heerlijk in de hand, biedt ontzettend veel opties en maakt het gebruik van de computer leuker.

G900 Chaos Spectrum

Als de MX Master dus de Rolls Royce onder de muizen is, dan is de G900 Chaos Spectrum de Lamborghini, puur gemaakt voor prestaties. We hebben het hier dan ook over een gaming muis die ook nog eens door links- en rechtshandigen gebruikt kunnen worden. Het design is namelijk volledig symmetrisch en welke knoppen wat doen, valt helemaal in de software te regelen.

Omdat de G900 helemaal om prestaties draait, hier even enkele cijfertjes: de responstijd is 1 milliseconde, de precisie kun je zelf instellen van 200 dots per inch (dpi) tot 12.000 dpi en er zijn in totaal 11 knoppen die je zoals gezegd zelf kunt instellen.

Mocht je niet direct snappen wat dit allemaal betekent, laat ik het dan zo zeggen: de cursor reageert supersnel op bewegingen van de muis en het apparaat kan ontzettend gevoelig ingesteld worden. Heb je dus een vaste hand, dan kun je tijdens het gamen met minieme bewegingen van de muis snel reageren.

Net als de MX Master kun je ook bij de G900 met een knop bij het scrollwieltje schakelen tussen stapsgewijs en traploos scrollen. Oh, en vertrouw je de draadloze connectie niet, dan kun je hem met een bijgeleverde microUSB-kabel aan de computer in kwestie koppelen, waarna alle muisdata ook via de draad wordt verstuurd.

Dan de cruciale vraag: muist hij ook lekker? Gelukkig is het antwoord daarop ook ‘ja’. Dat mag overigens ook wel, voor de adviesprijs van €179. De G900 is dan ook niet voor iedereen, alleen als je veel gamet en waarde hecht aan precisie en snelheid, dan is de vraagprijs goed te praten. Maar dan heb je wel een verdraaid lekkere gamemuis.