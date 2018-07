Uber maakt het bedrijven gemakkelijk

Ⓒ EPA

SAN FRANCISCO - Uber maakt het voor bedrijven gemakkelijk om meerdere Ubers te bestellen en te betalen. Zo kunnen ze het hun klanten of personeel makkelijker te maken om te reizen. Via het nieuwe dashboard UberCENTRAL kunnen kleine en grote bedrijven hun Ubergebruik regelen. De dienst is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en Canada te gebruiken.