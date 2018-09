Friese IT-bedrijf aan de slag met de HoloLens

Ate van der Meer, Marketing & Sales Director van Snakeware, is onder de indruk van de mogelijkheden van de HoloLens. “Dit is de meest fascinerende technologie sinds de introductie van de iPhone,” laat hij weten. “De beelden die de HoloLens projecteert op de echte wereld zijn levendig, scherp en realistisch. Het is heel bijzonder!”

Snakeware gaat software ontwikkelen, uitwerken en testen voor de HoloLens, voordat deze in 2017 commercieel op de markt wordt gebracht. Microsoft is momenteel nog bezig met het finetunen van de hardware en software van de bril op basis van de bevindingen van de eerste pilotpartners, waaronder het Friese IT-bedrijf.

Voorbeeld van de werking van de HoloLens: