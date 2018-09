Chinese cyberstorm luwt

China en de Verenigde Staten beloofden in september om cybercriminaliteit en cyberspionage aan te pakken. Ze verklaarden dat ze ,,nooit willens en wetens hacken zullen ondersteunen''. Twee jaar eerder kwam aan het licht dat China op grote schaal had gespioneerd in Amerikaanse netwerken, vooral bij defensie- en softwarebedrijven.

Het is echter de vraag of China zich helemaal aan zijn belofte houdt. FireEye sluit niet uit dat China aanvallen laat uitvoeren door onofficiële hackers en instellingen, die niet direct in dienst van de staat zijn.