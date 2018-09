Lenovo toont modulaire Moto Z

Tijdens de presentatie werd ook gehint dat er cameramodules komen. Lenovo stelt verder een ontwikkelkit beschikbaar waarmee bedrijven hun eigen Motomods kunnen maken. Ook wordt er 1 miljoen dollar uitgeloofd voor het baanbrekendste idee voor een module.

De Moto Z heeft een 5,5 inch scherm, een Snapdragon 820-processor en 4 GB RAM-geheugen. De telefoon wordt geleverd met 32 of 64 GB aan opslagruimte. De 13 megapixelcamera heeft optische beeldstabilisatie. De Moto Z Force, het broertje van de Moto Z, heeft een onbreekbaar scherm, een 21 megapixelcamera en een grotere batterij, maar is met 7 millimeter wel iets dikker.

Lenovo toonde ook de Phab2Pro, een 6,4 inch grote phablet die geschikt is voor de Tango augmented reality-techniek van Google. De telefoon heeft daarom meer sensoren en camera's dan een normale smartphone. De Phab2Pro is in september wereldwijd beschikbaar en gaat in de Verenigde Staten 499 dollar kosten.

Het Chinese bedrijf liet ook een buigbare smartphone en tablet zien. Dat waren echter nog prototypes.