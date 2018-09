Twitter experimenteert met Periscope-knop

Wie een tweet wil schrijven, kreeg altijd al de mogelijkheid om een foto, video of GIF'je toe te voegen, maar de testgroep kan ook middels één knop direct gaan livestreamen. Het is de bedoeling dat de Periscope-knop in de komende maanden voor iedereen zichtbaar wordt, zo laat een medewerker van het bedrijf weten aan BuzzFeed.

Twitter heeft met Periscope het afgelopen jaar concurrent Meerkat min of meer uit de markt gedrukt, maar het bedrijf lijkt moeite te hebben met het uitbreiden van het gebruikersaantal. Onlangs kwam Twitter nog in opspraak omdat een Frans meisje haar zelfmoord via Periscope heeft 'uitgezonden'. Het tegengaan van dat soort livestreams is vooralsnog bijna onmogelijk.