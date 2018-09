’App smart-tv werkt maar tijdelijk’

Apps kunnen al van het scherm verdwijnen als tv’s pas een paar jaar oud zijn en dus nog jaren meegaan. Zo missen sommige tv’s van LG en Sony inmiddels de YouTube-app en verliezen Samsung-tv’s binnenkort de Skype-app.

Wie een oudere Philips-smart-tv heeft, kan bijvoorbeeld geen RTL-programma’s meer terugkijken met de RTL XL-app, omdat Philips met andere software is gaan werken. Uit onderzoek van de Consumentenbond onder ruim 4400 mensen met een smart-tv blijkt dat het merendeel bij de aankoop bewust heeft gekeken welke apps er op het toestel zaten.

Producent LG heeft gereageerd op het onderzoek: "LG ontfermt zich over updates van de eigen apps en communiceert dit ook met de consument. De apps van LG worden niet verwijderd van het webOS-platform. Voor apps van derden geldt dat zij in controle zijn over hun apps. Dat betekent dat de aanbieders hiervan dus zelf bepalen wanneer een app wordt verwijderd of een update krijgen. In het geval wanneer deze apps een update krijgen, dan zorgt LG ervoor dat de kijker de laatste versie van een app heeft binnen webOS van LG."