Nieuwe horloges en zakcomputertje van Pebble

Deze Core is een computer die zo klein is dat hij aan een sleutelhanger bevestigd kan worden. Het apparaatje heeft twee fysieke knoppen. In de eerste instantie is het een muziekspeler: gebruikers kunnen hun favoriete of meest recente Spotify-afspeellijsten op de Core zetten, waarna deze met een druk op de knop is af te spelen. Het idee is dat gebruikers bijvoorbeeld tijdens het hardlopen niet langer een telefoon bij zich hoeven te dragen. Het computertje kan aangestuurd worden met de twee knoppen, of via een gekoppeld Pebble-horloge.

Opmerkelijk is echter dat de Core helemaal te programmeren is voor compleet andere doeleinden. Pebble maakt ontwikkelaarssoftware beschikbaar waardoor eigenaars zelf nieuwe acties onder de knoppen kunnen programmeren.

De Core heeft 4GB aan ingebouwd opslaggeheugen en de accu gaat tien uur mee als het muziek speelt. Er is ook de mogelijkheid om een simkaart in het apparaat te plaatsen, waardoor het ook muziek direct vanaf Spotify kan streamen.

Pebble

Naast de Core heeft het bedrijf de Pebble-productlijn iets gestroomlijnd. Zo komt het met 'slechts' twee nieuwe horloges: de Pebble 2 en Pebble Time 2. Zoals de namen aangeven, zijn dit de volgende generatie Pebble-horloges.

De Pebble 2 heeft net als zijn voorganger een zwart/wit-scherm en een vergelijkbaar design. Het frame is wel wat kleiner zodat het hele horloge niet zo groot is als het origineel. Nieuw is ook de microfoon aan de zijkant en een scherm van het Gorilla Glass, alsmede de hartslagsensor op de onderkant. De Pebble 2 is waterdicht tot 30m diep, dus er kan eenvoudig mee gezwommen worden. De accu gaat tot zeven dagen mee op één laadbeurt.

De Pebble Time 2 combineert elementen van de eerste Pebble Time en de Pebble Time Steel. Zo gaat de accu tot tien dagen mee, zoals die van laatstgenoemde. Wel is gekozen voor het siliconen bandje van de reguliere Time.

Helemaal nieuw is het kleurenscherm, dat 53 procent groter is dan die van de Pebble Time Steel en ook een hogere resolutie heeft. Ook de Pebble Time 2 heeft een microfoon en hartslagsensor.

De Pebble Core komt in januari uit en gaat $70 kosten. De Pebble 2 en Pebble Time 2 komen respectievelijk in september en november uit en kosten $129 en $199.

Software

Pebble komt ook nog met een nieuwe versie van de software voor zijn smartwatches. Hierin wordt ondermeer de mogelijkheid toegevoegd om opkomende afspraken te bekijken op de digitale wijzerplaat, zonder dus naar een apart menu te hoeven.

Daarnaast verandert de bovenste knop op de horloges in een 'actie-knop'. Deze brengt de gebruiker naar een lijst met simpele acties die met één druk op de knop uitgevoerd kunnen worden. Zo is het mogelijk om de laatste persoon die je ge-sms't hebt een berichtje te sturen (dat te dicteren is via de ingebouwde microfoon). Alle apps die 'acties' ondersteunen, zullen in deze lijst verschijnen. Deze wordt automatisch gesorteerd door het systeem op basis van welke acties het meeste gebruikt worden.