Hacken iPhone kostte FBI 'meer dan 1 miljoen'

Comey sprak op het Aspen Security Forum in Londen toen hem werd gevraagd hoeveel de FBI heeft betaald voor de software die nodig was om de smartphone van Apple te hacken. De topman antwoordde dat het in ieder geval meer kostte dan wat hij de resterende tijd van zijn baan nog gaat verdienen. De directeur heeft nog zeven jaar en vier maanden tot zijn pensioen.

Het hoofd van de FBI heeft een jaarsalaris van 183.000 dollar. Uitgerekend over zeven jaar komt dat op 1,34 miljoen dollar. Dit zou het hoogst betaalde bedrag voor een hacktechniek ooit zijn. Volgends het Amerikaanse veiligheidsbedrijf Zerodium was eerder het hoogst betaalde bedrag 1 miljoen.

Rechtzaak

De federale instelling zette Apple maandenlang onder druk om mee te werken aan het ontgrendelen van het toestel. Apple weigerde en een rechtszaak volgde, die gewonnen werd door de techreus uit Cupertino.

Maar de FBI kreeg het uiteindelijk, met hulp van professionele hackers, toch voor elkaar de iPhone te kraken. Apple eiste op zijn beurt dat de FBI prijsgaf welke methode is gebruikt bij het hacken, om het lek in de beveiliging te kunnen herstellen.