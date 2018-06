Mark Zuckerberg zet vrouw in de spotlights

"Meestal werkt Priscilla buiten de spotlights in het ziekenhuis of in het klaslokaal", schrijft Mark op Facebook bij een foto van de cover van het tijdschrift, waarop zij samen staan afgebeeld en Priscilla's naam boven die van hem wordt genoemd. "Dit is de eerste keer dat ze op de cover van een tijdschrift staat. Ik kijk ernaar uit dat de wereld de sterke, aardige en meelevende persoon van wie ik zoveel hou leert kennen."

Verder bedankte Mark Bill en Melinda Gates voor het artikel dat zij voor Time over hem en Priscilla schreven. "Ons werk is geïnspireerd door wat jullie hebben gedaan bij de Gates Foundation."

Mark en Priscilla zijn opgenomen in de lijst onder de categorie Titanen, waarin ook onder meer Apple-baas Tim Cook en de paus staan. De cover waarop Mark en Priscilla staan is één van de zes die Time voor de lijst honderd invloedrijkste personen heeft uitgegeven. Op de andere covers staan Leonardo DiCaprio, Nicki Minaj, Priyanka Chopra, Christine Lagarde en Lin-Manuel Miranda.