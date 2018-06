Apple weigerde China medewerking

Sewell verdedigde zich tegen beschuldigingen aan het adres van Apple dat het bedrijf bereid zou zijn om gegevens aan de Chinese regering door te spelen uit zakelijke overwegingen. Tegelijkertijd weigert Apple om mee te werken aan onderzoek van de Amerikaanse justitie naar privégegevens. Sewell benadrukte in de hoorzitting nog eens dat het inbouwen van achterdeurtjes in de software voor alle Apple-gebruikers problemen op zou leveren.

Apple is in een felle strijd verwikkeld met Washington over het versleutelen van gegevens.