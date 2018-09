IS-aanhangers blijven Twitteren

Specialist in internetveiligheid Recorded Future heeft berekend dat Twitter in maart meer dan 26.000 pro-IS-accounts afsloot, maar er tegelijkertijd 21.000 nieuwe bij zag komen. Dat is drie keer zoveel nieuwe accounts van IS-supporters als in september vorig jaar.

Eerder liet het sociale netwerk weten sinds medio vorig jaar 125.000 accounts te hebben gesloten waarop gedreigd werd met of steun werd betuigd aan terreuracties, voornamelijk van IS.

Het bedrijf veroordeelt het misbruik van Twitter en het schenden van zijn gebruiksvoorwaarden. ,,Net als de meeste mensen in de wereld zijn wij over deze gruweldaden ontzet. Dit soort gedrag wordt door onze dienst niet ondersteund, net zo min als iedere dreiging met geweld.''