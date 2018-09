Smartphone gegijzeld: u kijkt kinderporno

Beveiliger Trend Micro waarschuwt voor de ransomware. Die is al duizenden keren opgedoken en heeft slachtoffers gemaakt in zeker elf landen, vooral in Rusland. Het is niet bekend of er ook Nederlandse gedupeerden zijn.

De criminelen lokken mensen via sms-spam naar pornosites. Als de gebruikers vervolgens een film aanklikken, vraagt de site om een bestand te downloaden. Het lijkt op een videobestand, maar is een virus. Dat wil een app op de telefoon zetten. Wie daarop ingaat, is in de val gelopen. De smartphone wordt vergrendeld.

Opletten

Na 'gijzeling' verschijnt een Russische tekst op het scherm. Daarin staat dat de telefoon is versleuteld vanwege 'kinderporno, verkrachting, incest, bestialiteit en homoporno.' Beelden van de gebruiker ,,zijn met succes op de server gezet''. Het slachtoffer heeft 12 uur de tijd om 1000 roebel te betalen, ongeveer 13 euro.

Volgens Trend Micro moeten mensen opletten wat ze downloaden en op welke links ze klikken. Dat is de beste virusbescherming.