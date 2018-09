'FBI mag methode iPhone kraken geheim houden'

De speurders van de FBI maakten maandag bekend dat de dienst de iPhone 5c van een van de terroristen die in december vorig jaar in San Bernardino veertien mensen doodschoten en 22 anderen verwondden, zonder de software van Apple had weten te ontgrendelen. Apple vindt dat de overheid nu verplicht is het bedrijf in te lichten.

Een speciale groep, opgezet onder de regering-Obama, beoordeelt of veiligheidslekken in computers en andere apparaten die ontdekt zijn door federale instanties openbaar moeten worden gemaakt zodat bedrijven de lekken kunnen dichten en data beter kunnen beschermen. Doorgaans moet het besluit in het voordeel van bedrijven uitvallen, maar als er een 'duidelijke bedreiging voor de nationale veiligheid of noodzaak voor politieonderzoek' is, hoeft de overheid de ontdekte zwaktes niet te onthullen.

Het probleem is dat er geen keiharde, vaststaande regels zijn hierover, zei de coördinator cyberveiligheid van het Witte Huis tegen Reuters.