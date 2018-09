Apple presenteert kleinere iPhone

Het scherm van de iPhone SE is ‘slechts’ vier inch groot, wat voor een high end smartphone vrij klein is. Het bedrijf hoopt dan ook consumenten te kunnen bedienen die wel de laatste technische snufjes willen, maar geen enorme telefoon.

Onder de motorkap bevindt zich de A9-processor die het bedrijf ook in de iPhones 6S gebruikt. Daarbij is ook een zogeheten M9-chip aanwezig, waardoor gebruikers de spraakgestuurde assistent Siri te allen tijde op kunnen roepen door ‘Hey Siri’ te zeggen.

De 12 megapixel camera is eveneens ‘geleend’ van de iPhone 6S, maar daardoor is het wel mogelijk om naast scherpe foto’s ook video in 4K-resolutie op te nemen. Het enige dat echt ontbreekt aan het toestel ten opzichte van zijn grotere ‘broer’ is de 3D Touch-functie, waarbij hard drukken op het scherm extra functies oproept.

Het nieuwe toestel wordt in twee versies geleverd: met 16GB en 64GB. De adviesprijs van het goedkoopste model is 489 euro, waarmee het onder de prijs van de iPhone 6 zit. De toestellen zijn verkrijgbaar in vier kleuren: zilver, zwart, goud en rosé goud.

Vanaf begin april is de iPhone SE verkrijgbaar in Nederland.