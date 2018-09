Apple breidt iPad Pro-lijn verder uit

Ook zit er een speciale poort aan de zijkant waardoor de Smart Keyboard - een speciale hoes met ingebouwd toetsenbord - aan de gadget vastgemaakt kan worden. Tenslotte bevat de nieuwe iPad vier speakers, twee aan de onder- en twee aan de bovenkant. Nieuw is night shift (onderdeel van de nieuwe iOS 9.3) en true tone display, zodat het licht van het scherm warmer is.

Het kleinere model van de iPad Pro krijgt een adviesprijs vanaf 689 euro voor 32 GB. De tablet is verder verkrijgbaar in 128 GB en nu ook 256 GB en in de kleuren: zilver, zwart, goud en rosé goud. Vanaf begin april is de iPad Pro ook te koop in Nederland.

Apple Watch

Hoewel er eerst nog geruchten de ronde deden over de onthulling van een nieuwe Apple Watch, bleek dat uiteindelijk niet te kloppen. Er was echter nieuws over het slimme horloge van het bedrijf. Zo zakt de prijs en is de Apple Watch nu beschikbaar vanaf 369 euro. Ook komen er nieuwe bandjes. Naast nieuwe kleuren voor de bestaande collectie, komen er ook bandjes van nylon.