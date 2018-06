Eerste smartphone met warmtebeeldcamera

De smartphone, een zogenaamde 'rugged phone' (ruige telefoon) kan tegen een stootje. Het apparaat overleeft een val tot 1,8 meter op beton en kan een uur onder water blijven op een diepte van 5 meter. Pete Cunningham van Bullitt geeft tegenover CNBC enkele voorbeelden voor het gebruik van de warmtebeeldcamera. Zo zou een brandweerman in een ruimte vol rook kunnen zien waar de brandhaard is en een politierechercheur zou met behulp van de S60 kunnen achterhalen wanneer er met een auto voor het laatst is gereden.

Hoewel het hele ontwerp van de stoer vormgegeven smartphone is bedoeld voor professioneel gebruik, denkt Cunningham dat consumenten ook interesse in het apparaat zullen hebben. De senior product manager voorspelt zelfs dat binnen vijf jaar zeker 50 procent van de smartphones met een warmtebeeldcamera is uitgerust.