Toeslagen regelen met je rijbewijs

De identiteitskaart of rijbewijs geven met een speciale kaartlezer, vergelijkbaar met die van banken, digitaal toegang tot overheidsdiensten, zoals het regelen van toeslagen. "Mogelijk gaan we het later nog uitbreiden. Dan kan je er ook mee bestellen bij webwinkels, of je kan er bankzaken mee regelen", zegt een woordvoerster van het ministerie vrijdag.

De online-identificatie moet volgens haar worden gezien als de opvolger van DigiD. "Het is de bedoeling dat het beter, toekomstbestendiger en gebruiksvriendelijker is."

De proef gaat drie maanden duren. Mensen uit Den Haag, Groningen en Eindhoven doen er aan mee. Daarna wordt bekeken of en hoe ermee verder wordt gegaan.