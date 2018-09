Nieuw thuisscherm voor Kindle

Deze is nu in drie grote vlakken opgedeeld. Links bovenin is een blok met de meest recent geopende boeken te zien, met rechts daarvan een blokje met de ’leeslijst’. Dit zijn boeken die op het Amazon-verlanglijstje van de gebruiker staan. Mensen met een profiel bij sociaal netwerk GoodReads krijgen hier hun ’want to read’-lijst te zien.

Tenslotte is onderin beeld een reeks met boeken te zien die Amazon aanraadt op basis van in het verleden gelezen boeken en de mogelijke recensies die een gebruiker hierop heeft achtergelaten.

Naast dit nieuwe thuisscherm zijn ook wat andere kleine dingen veranderd. Zo zijn een aantal veelgebruikte instellingen makkelijker te vinden en is het makkelijker om een accurate aanbevelingslijst te krijgen door eerst een quiz in te vullen.

De update wordt deze maand uitgerold voor de standaard Kindle (model 2014), de Kindle Paperwhite (modellen 2013 en 2015) en de Kindle Voyage.