Uber wil gedrag chauffeurs controleren

De chauffeursapp van het bedrijf maakt gebruik van de gps, bewegingssensoren en gyroscopen om te meten hoe de persoon in kwestie aan het rijden is. Zo kan de applicatie zien of hij heel voorzichtig of juist roekeloos rijdt en of hij snel afgeleid is.

Uber voert momenteel een test uit met de techniek in de Amerikaanse stad Houston. De rijgegevens zijn overigens niet inzichtelijk voor werknemers van het bedrijf, tenzij er een specifieke klacht over een bepaalde chauffeur binnenkomt van een klant. In dat geval wordt het log er op nageslagen om te zien of de klacht correct is.