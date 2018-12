Leeftijdskeurders moesten verfdroogfilm van 10 uur kijken

Paint Drying is bedoeld als protest tegen de kosten die door de BBFC in rekening worden gebracht voor het keuren van een film. Een inzender moet namelijk 101,50 pond administratiekosten en 7,09 pond per minuut dat de film duurt, betalen. De maker, Charlie Lyne, haalde via financieringssite Kickstarter geld op om zijn protestfilm aan de organisatie voor te kunnen leggen.

Het oorspronkelijke doel was om 109 pond in te zamelen, zodat hij één minuut aan beeld kon voorleggen. Zijn actie viel echter in goede aarde bij veel mensen en hij haalde dan ook genoeg geld op om een film van 10 uur te maken.

De regels van de BBFC zijn enorm strict voor keurders. Zij moeten letterlijk elk beeldje van de productie onder ogen krijgen om tot een leeftijdsadvies te kunnen komen. En dus moesten zij een filmmarathon van 10 uur inplannen om Paint Drying te kunnen keuren. Jammer genoeg is de rolprent zo saai als het maar kan, want als kijker zit je letterlijk naar drogend verf te kijken.

Overigens kreeg de film het advies dat hij geschikt is voor alle leeftijden,