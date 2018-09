Uitgesteld tv-kijken populair in Nederland

Ongeveer vier op de tien huishoudens kijken uitgesteld televisie via ondemandplatforms van de publieke omroep en commerciële zenders. NPO.nl is verreweg het populairst onder de kijkers, gevolgd door RTL XL, Kijk.nl en NLziet. Opvallend is dat RTL XL veel meer jonge vrouwen trekt. Zes op de tien zijn vrouw. De verhouding tussen mannen en vrouwen is bij NPO.nl vrijwel in evenwicht. Ook bindt RTL XL veel jonge mensen aan zich (46 procent van de kijkers is tussen de 18 en 35 jaar).

Verder blijkt uit het onderzoek dat uitgesteld tv-kijken veel via tablets en smartphones gebeurt. NPO.nl wordt 40 procent van de tijd via het tv-scherm bekeken. Bij RTL XL en Kijk.nl is dit 30 procent.