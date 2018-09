'Apple krijgt hoofdpijn van tv-bazen'

"Apple heeft een vooruitstrevend besturingssysteem voor de tv ontwikkeld. Voor sport is het in ieder geval briljant en wij geloven heilig in de Apple TV als een marktplaats voor tv-abonnementen. Apple is er wat gefrustreerd over omdat ze op zoek zijn naar een diepere samenwerking met tv-stations, maar dat komt niet echt van de grond", aldus Skipper.

Er wordt in de wandelgangen al langer gesproken over een videodienst van Apple. De iPhonemaker zou gebruikers een vast maandbedrag willen laten betalen voor toegang tot content van verschillende partijen. Gedacht wordt aan Amerikaanse tv-stations en een dienst als Netflix. Vooralsnog lijkt de uitrol van een eigen videodienst voor Apple nog lang geen realistisch doel.