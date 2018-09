Trump wil Apple weg hebben uit China

"We hebben zulke slimme mensen in dit land. We gaan ervoor zorgen dat Apple die verdomde computers en zo weer in ons eigen land gaat maken en niet in andere landen", aldus de populaire, maar ook omstreden, Trump.

Hoe de multimiljardair bedrijven als Apple weg wil krijgen uit China, heeft hij niet gezegd. De enige manier waarop hij het voor elkaar zou kunnen krijgen, is met een behoorlijk belastingvoordeel. Maar of dat echt goed valt bij zijn achterban, valt te betwijfelen.