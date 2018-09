Aandeel Twitter bereikt dieptepunt

Afgelopen week werd bekend dat CEO Jack Dorsey overweegt om de 140 tekenslimiet te laten varen en tweets toe te staan van 10.000 tekens. Beleggers (en gebruikers) reageerden daar allerminst enthousiast op. Uit diverse hoeken kwam het geluid dat Twitter met zo'n actie zijn unieke eigenschap zou verspelen en zou veranderen in een soort Facebook, Medium of Tumblr.

Het aandeel Twitter is in de eerste beursweek van het jaar met 13 procent in waarde gedaald. Dat is nogal fors. Andere techaandelen deden het, net als de beurzen in het algemeen, ook niet best, maar zo'n groot verlies als Twitter hoefden anderen niet te verwerken. Zo verloor Facebook 5 procent terwijl LinkedIn er met 3 procent redelijk genadig van af is gekomen.

Wat voor Twitter al een hele poos een probleem is, is de geringe aanwas van nieuwe gebruikers. Bestaande Twitter-gebruikers zijn vrij vaak op het sociale netwerk te vinden, maar van een echte groei is geen sprake meer en dat zit beleggers dwars.