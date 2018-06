Brits parlementslid geschorst om seks-sms'jes

Tabloid The Sun had de sms'jes donderdag onthuld. Het slachtoffer had bij hem gesolliciteerd. Danczuk vroeg haar na een tijdje onder meer of ze "billenkoek" wilde. Ook vroeg hij naar haar leeftijd, waarop ze antwoordde dat ze zeventien was. De meeste sms'jes zijn "te expliciet om in een familiekrant te zetten", voegde The Sun er aan toe.

Danczuk had ook een affaire met een andere vrouw. Toen zijn echtgenote de sms'jes ontdekte, verliet ze hem.

De onthulling is des te pijnlijker, omdat Danczuk zich in het parlement inzette tegen pedofilie.