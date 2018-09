BBC getroffen door DDoS-aanval

Bij een DDoS-aanval worden de servers zodanig bestookt dat ze overbelast raken en onbruikbaar worden. Eerder vandaag liet de omroep nog weten dat het om een technisch probleem ging.

Wie er achter de aanval zit is nog niet duidelijk. De BBC-sites gingen om 08.00 uur Nederlandse tijd uit de lucht. Om 11.30 uur werkte alles weer.

Op social media was de storing in Groot-Brittannië trending topic. Vooral in de eerste uren gingen de wildste geruchten. Veel twitteraars dachten dat de BBC was gehackt.

De iPlayer van de BBC is zeer populair. De BBC zegt zelf dat het platform maandelijks goed is voor 100 miljoen bezoekers. Via de iPlayer kunnen mensen radio- en tv-programma’s terugkijken en ook alle kanalen van de BBC live bekijken.